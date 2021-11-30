Bağışıklığı baskılanmış kişilerde aşıya rağmen Covid-19’a yakalanma oranı üç kat daha fazla

ABD'de yürütülen bir araştırmada, corona virüsüne karşı aşılanmış ancak bağışıklığı baskılanmış kişilerde hastalığa yakalanma oranının üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, ortaya çıkan varyantlarla salgına karşı geliştirilen aşıların koruyuculuğu da sorgulanıyor.

Tıbbi Ekonomi Dergisi’nde Pfizer-BioNTech aşısı olmasına rağmen corona virüsüne yakalanan kişiler üzerindeki bir araştırmaya yer verildi.

1.1 MİLYON KİŞİ İNCELENDİ



Genesis Research tarafından yürütülen araştırmada, Pfizer-BioNTech ile tam olarak aşılanmış 1.1 milyon kişinin verileri incelendi. Çalışmada, bağışıklığı baskılanmış kişilerin aşılanmış olmasına rağmen corona virüsüne yakalanma oranının üç kat daha fazla olduğu tespit edildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ağustos ayında bağışıklığı baskılanmış kişilerin takviye doz aşı olması için acil kullanım onayı vermişti.