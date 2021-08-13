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Bakan Fahrettin Koca’dan aşılama açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz covid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.

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Bakan Fahrettin Koca’dan aşılama açıklaması

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70'i geçti. Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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