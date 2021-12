Bilim insanları, beynin klitorisle bağlantılı bölgesini keşfettiler

Beynin, kadınlarda genital dokunuşla bağlantılı bölgesi keşfedildi ve bu bölgenin daha fazla cinsel ilişkiye girenlerde daha gelişmiş olduğu bulundu.

Berlin’deki Charite Üniversite Hastanesi’nden uzmanlar, beynin klitoral uyarıya tepkisini ölçerek genital dokunuşla bağlantılı bölgenin haritasını çıkarabildiklerini söyledi.

Çalışma, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanılarak beyinleri taranırken 18 ila 45 yaş arasındaki 20 kadının klitorislerinin uyarılmasını içeriyor. Yazarlar, somatosensoriyel kortekste insan dişi genital alanının kesin bir konumunu sağladıklarını ve ilk kez klitorise temas durumunda beynin etkilenen bölgesini belirleyebildiklerine dikkat çektiler.

KESİN KONUMU HER KADINDA FARKLI

Somatosensoriyel korteks, insan vücudunun her bölgesinden duyusal bilgileri alıp işler ve temsili bir harita oluşturur. Ancak bu çalışmadan önce haritanın kadınlarda genital dokunuşla bağlantılı kısmı tartışma konusuydu. Yeni araştırmada ise beyin görüntülemenin sonuçlarına göre, somatosensoriyel korteksin kesin konumu test edilen her kadın için farklıydı.

Çalışmanın ortak yazarlarından Charite’de tıbbi psikoloji profesörü Christine Heim, “Kadın cinsel organlarının insanlarda somatosensoriyel kortekste nasıl temsil edildiği ve deneyim veya kullanımla ilgili olarak değişme kapasitesine sahip olup olmadığı tamamen araştırılıyor” dedi.

Çalışmanın katılımcıları, 10 saniyelik dinlenmelerle her seferinde 10 saniye olmak üzere sekiz kez uyarıldı. Ayrıca beyin bölgesinin cinsel aktiviteye bağlı olarak farklı özelliklere sahip olup olmadığını araştırmak için araştırmacılar, 20 gönüllüye son bir yıl içinde ve cinsel yaşamlarının başlangıcından itibaren cinsel ilişki sıklıklarını sordular. Ardından, her kadın için uzmanlar, uyarım sırasında beyindeki en aktif on noktayı belirledi ve bu alanların kalınlığını ölçtü.

TEDAVİ İÇİN YARDIMCI OLABİLİR

Heim sonuçlarla ilgili şunları söyledi: “Genital ilişki sıklığı ile bireysel olarak haritalanmış genital alanın kalınlığı arasında bir ilişki bulduk. Katılımcının cinsel ilişkiye girme sıklığı, bölgenin büyüklüğünü belirliyor. Örneğin Londra’da yapılan bir araştırmada da taksi şoförlerininde beynin hipokampus bölgesi navigasyon deneyimi ile genişliyor.”

Araştırmacılar, sonuçların gelecekte, örneğin cinsel şiddetten etkilenen veya cinsel işlev bozukluğu olan kişilere yönelik tedavileri hedeflemek için kullanılabileceğini söylüyor.

