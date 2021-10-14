Bilim insanları: Üçüncü doz Covid-19 aşısı koruyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, üçüncü doz corona virüsü aşısının hastalığa karşı çok büyük bir koruma sağladığını ortaya çıkardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’nin önde gelen kurumlarından Imperial College London’da görevli bilim insanları rastgele seçilmiş 100.000 kişiden elde ettikleri numuneleri inceledi.

Bilim insanları iki doz aşıdan sonraki üç ayın sonunda aşının sağladığı koruma oranının düştüğünü tespit etti. Bilim insanları, corona virüsü aşısı olanların olmayanlara göre hastalık riskinin üç ile dört kat azaldığını aktarırken, “İki doz aşı olmak enfeksiyon riskini azaltıyor. Aşı olmayanlarda yüzde 1.76 olan enfeksiyon seviyeleri, yüzde 0.35’e iniyor. Fakat ikinci dozdan sonraki üç ile altı ay sonrasında tekrar yüzde 0.55’e çıkıyor” açıklamasını yaptı.

Araştırmayı yürüten Paul Elliott, “Enfeksiyonların zaman içinde artmasını engellemek için üçüncü doz destekleyici aşı programına ihtiyaç var” dedi.

Araştırmada iki doz aşı olmanın semptom gösteren ve göstermeyen vakaları yüzde 60 oranında azalttığı da tespit edildi. Pfizer/BioNTech aşısının AstraZeneca’nın aşısından daha etkili olduğu da belirtildi.

İlginizi Çekebilir Yunanistan'dan Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili umut veren araştırma

İlginizi Çekebilir Corona virüsünde yeni tehlike... Kan pıhtısı hafif ve orta belirtileri olan hastalarda da gelişebilir