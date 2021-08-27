Cenazede corona virüsüne yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir Bülbül, memleketi Trabzon'da katıldığı cenazede yakalandığı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bekir Bülbül, memleketi Trabzon’da bir cenazeye katıldı. Sakarya’ya döndükten sonra, cenazeye katılan bazı kişilerin test sonucunun pozitif çıkması ve bazı semptomlar göstermesi nedeniyle Bekir Bülbül de corona testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Bülbül, durumunun ağırlaşınca Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Entübe edilen Bülbül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

