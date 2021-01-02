Covid bilançosu: Bursa’da 2020’de ölü sayısı 2019’a göre 5 bin arttı

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, 2019'da 15 bin 855 olarak kayıtlara geçen Bursa'daki vefat sayısının Covid-19'un etkili olduğu 2020'de yüzde 30'luk artışla 20 bin 599'a ulaştığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün kentlere göre bilgilendirme yapmamasının önemli bir eksiklik olduğunun altını çizen Karaca, verilere Büyükşehir Belediyesi’nin web sisteminden ulaşılabildiğini, ancak vefat nedenlerinin saklı tutulması nedeniyle ölümlerin Covid19 bağlantılı olup olmadığının saptanamadığına işaret etti.

“KASIM VE ARALIK’TA 3 BİN 200 SEVDİĞİMİZİ İNSANI KAYBETTİK”

Gün gün ele alınarak hazırlanan tabloda, Bursa’daki vefat sayılarındaki artışın 2020’nin ekim, kasım ve aralık aylarında çok net görüldüğünü belirten İsmet Karaca şöyle konuştu:

* 2020’nin ekim ayında vefat sayılarında artış görülmeye başlanmıştı. Ekimde geçen yıla göre yaklaşık 500 kişinin vefat ettiğine tanık olduk. Kasım ve aralık aylarında ise tablo çok ağırlaştı. Kasımda fazladan bin 700 ölüm gerçekleşti.

* Geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 130’un üzerindeydi. Aralık ayında ise maalesef fazladan bin 500 sevdiğimizi kaybettik. Geçen yıla göre yüzde 115’lik artış vardı.

* Aralık ayında kasım ayının artış oranlarına göre kısmi bir azalma var ama yeterli olamaz. Bu düşüş eğiliminin süreceğini, vefat sayılarının normallere döneceğini umuyoruz.



“EKONOMİYİ AYAKTA TUTMAK GEREK”

Pandemiden etkilenen ekonomiyi ayakta tutabilmek için hükümeti bir kez daha özellikle küçük esnafa sahip çıkmaya davet eden Karaca, durumu hiç iç açıcı olmayan, işyeri kapalı, kirasını-elektrik-su faturalarını ödeyemez durumdaki küçük esnafın evine ekmek götürmesine imkan tanınmasını istedi.

“HÜKÜMET BAŞINI KUMDAN ÇIKARMALI”

Özellikle yiyecek-içecek-eğlence sektöründeki girişimci ve esnafın ağır zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Karaca, hükümetin başını kumdan çıkarıp, yaşanan sıkıntıların yoğunluğuna göre öncelikler belirlenmek suretiyle hem iş dünyasına hem de işsiz kalan ya da çok düşük kısa çalışma ödeneğine mahkûm edilen çalışanların umut tazelemesine yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

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