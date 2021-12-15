DSÖ’den Omicron açıklaması: Aşının etkisi az olabilir

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı. DSÖ, "İlk sonuçlar corona virüsü aşısının etkisinin Omicron'a karşı azalabileceğini gösteriyor. Ayrıca Omicron tekrar hastalanma riskini de artırabilir" duyurusunu yaptı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü, mevcut corona virüsü aşılarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada Covid-19 aşılarının Omicron varyantına karşı etkilerinin incelendiği ilk araştırma sonuçları değerlendirildi. Haftalık güncelleme açıklamasında, Omicron’un etkisinin daha iyi anlaşılması için daha çok çalışma yapılması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Omicron varyantının yeniden hastalanmaya olanak sağlayabileceğinin belirtildiği açıklamada, “Yeni Omicron varyantıyla genel risk halen çok yüksek” denildi.