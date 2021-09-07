Hamileler ne zaman Covid-19 aşısı yaptırabilir?

Hamilelik döneminde Covid-19 aşısı yaptırmak ne kadar güvenli? Aşının bebeğe olumsuz bir etkisi olur mu? Aşı hangi ayda yaptırılmalı? İşte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru’nun bu sorularıma yanıtı.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Covid-19'dan korunmada maske-mesafe ve hijyen salgının ilk günlerindeki kadar en etkili yollardan biri. Tabii aşı olmak da… Ancak pek çok anne adayı aşı konusunda tereddütlü… En çok da aşının bebeğe olumsuz bir etkisi olup olmadığı merak ediliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, bu konuya şöyle açıklık getirdi…

HASTALIĞI AĞIR GEÇİREBİLİRLER

Her ne kadar pandeminin ilk dönemlerinde gebelikte enfeksiyon hafif geçiyor şeklinde bir algı oluştuysa da sonradan ne yazık ki bunun doğru olmadığı, gebelikte hastalık geçiren anne ve anne karnında bebek ölümlerinin artması ile ortaya çıktı. Gebeler de hastalığı ağır geçirebiliyor, hatta gebelikte bağışıklık sisteminin daha zayıf olması ve kan pıhtılaşma eğiliminin artmasıyla daha da büyük sorunlar oluşabileceği anlaşıldı.

EN UYGUN DÖNEM HANGİSİ?

Aşının hem anne, hem bebek açısından koruyuculuğu ve güvenli olduğu kanıtlanmış durumda. Yapılan çalışmalar gebeliğin her döneminde coronavirüs aşısının yapılabileceğini ortaya koydu. Her ne kadar aşının gebeliğin ilk üç ayında yapılmasına bağlı bir problem olmasa da, gebeliğin ilk üç ayında düşük riski fazla olduğu ve başka bir nedenle gelişecek düşük aşıya bağlanabileceği için aşı ilk üç ay sonrasına ertelenebilir. Tekrarlamakta yarar var ilk üç ayda aşı yapılmasının da bir sakıncası yok, aşı yapılanlarda düşük riskinin artmadığı gösterilmiş durumda.

İŞTE ARAŞTIRMA SONUÇLARI

ABD'de 148 bin, İngiltere'de 62 bin, İskoçya'da 4 bin aşı yapılan gebeye ait sonuçlar elimizde ve aşıya ait önemli bir yan etki, olumsuz etki yok. Yan etkiler gebe olmayanlarla aynı; hafif ateş, kas ağrısı, uygulama yerinde ağrı olabiliyor ve bunlar 1-2 gün içinde ortadan kayboluyor. Aşıya bağlı ciddi alerji, anafilaksi, ölüm bildirilmedi. Yan etki açısından bakacak olursak aşı yapılanlarda erken doğum, düşük, ölü doğum ve bebekte anomali riski artmıyor. Gebe kalma sürecinde veya infertilite (kısırlık) nedeniyle tedavi görenlerin de aşı yaptırmasını öneriyoruz. Bu oluşacak gebelikte anne ve bebeği koruyacağı gibi, tedavi ve gebe kalma sürecini de olumsuz etkilemiyor. Aşı yapılanlarda yapılan çalışmalar gerek kadında, gerekse erkekte doğurganlığı azaltmadığını net olarak ortaya koymuş durumda. Üstelik aşı sonrası erkeklerde sperm sayısında artış olduğu da gösterildi.

BU UYARILARA DİKKAT!

Sonbaharla birlikte kapalı ortamlarda bulunma, gribal enfeskiyonların da artma eğilimine girmesi coronadan korunmayı daha önemli hale getiriyor. Genel korunma önlemlerine mutlaka uyalım. Aşı yaptıralım. Zira giderek daha fazla sayıda gebenin enfeksiyon nedeniyle hastanelere başvurduğunu, yatış ve yoğun bakım ihtiyacı olduğunu gözlemliyoruz. Corona aşısı gebelerde anne ve bebeği Covid 19'dan korumak, yoğun bakım gereksinimini azaltmak, erken doğumu önlemek ve anneyi sağlıklı bir bebekle buluşturmak bugün için elimizdeki tek silahımız.

İlginizi Çekebilir 7 aylık hamile Bergüzar Korel corona aşısı oldu: Psikolojim bitti