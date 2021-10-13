IMF’den corona aşısı çağrısı: Toparlanma için yoksul ülkeleri aşılamak hayati önem taşıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), corona virüsü salgınında toparlanma için düşük gelirli ülkelerin aşıya erişmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Aralık 2019 Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgını dünyayı büyük bir krizin içine sürükledi. Yaklaşık 2 yıllık süreçte 239 milyon kişi hastalığa yakalanırken, 4.8 milyonu aşkın kişi de hayatını kaybetti.

Corona virüsü salgını bu süreçte ekonomik olarak da eşi benzeri görülmemiş krize yol açtı. Salgını bitirebilmek için aşılar geliştirilirken, üretim ve dağıtımla ilgili soru işaretleri uzun süre dünya gündemini meşgul etti.

AŞI ŞİRKETLERİ ROL OYNAMALI



Aşıların düşük gelirli ülkeler için de erişilebilir olması çağrılarına Uluslararası Para Fonu da (IMF) katıldı. Pandeminin etkilerini ekonomik açılardan ele alan IMF, aşılama oranını artıran ülkelerin toparlanma sürecine girdiğini ancak tamamen iyileşebilmek için düşük gelirli ülkelerin aşılara erişmesinin hayati önem taşıdığı belirtildi.

Bazı ülkelerin bu konuda Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) bağışta bulunarak aşıların düşük gelirli ülkelere gönderilmesini sağladığını belirten IMF, aşı üreticilerinin de kendi üzerlerine düşen rolü oynaması gerektiğini savundu.