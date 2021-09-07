Haberler - Sağlık

İstanbul’da 19 yaş altı aşı olanların sayısı açıklandı

L İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibariyle kentte 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencin, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşı yaptırdığını duyurdu.

Sözcü İstanbul
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da 19 yaş altı aşı olanların sayısı açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul’da 19 yaş altı gençlerin aşılanmasıyla ilgili veriler paylaştı. İstanbul'da 15 yaş üstü gençlerin 18 Ağustos’ta, 12 yaş üstü gençlerin ise 6 Eylül'de aşı olmaya başladığını hatırlatan Vali Yerlikaya, “7 Eylül saat 10.00 itibarıyla, 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencin, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşısını yaptırdığını açıkladı.
Bakan Koca 'Mu varyantlı' kişi sayısını açıkladı İlginizi Çekebilir Bakan Koca 'Mu varyantlı' kişi sayısını açıkladı

Aşı olmayan aile hastanelik oldu İlginizi Çekebilir Aşı olmayan aile hastanelik oldu Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın iki ayda yaşamını yitirdi İlginizi Çekebilir Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın iki ayda yaşamını yitirdi
aile Diyarbakır hamile hastane istanbul Kadın korona Osmaniye Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya Türkiye yüz yüze