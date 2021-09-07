İstanbul’da 19 yaş altı aşı olanların sayısı açıklandı

L İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibariyle kentte 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencin, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşı yaptırdığını duyurdu.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul’da 19 yaş altı gençlerin aşılanmasıyla ilgili veriler paylaştı. İstanbul'da 15 yaş üstü gençlerin 18 Ağustos’ta, 12 yaş üstü gençlerin ise 6 Eylül'de aşı olmaya başladığını hatırlatan Vali Yerlikaya, “7 Eylül saat 10.00 itibarıyla, 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencin, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşısını yaptırdığını açıkladı.

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