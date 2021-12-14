Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili Güney Afrika’dan dikkat çeken araştırma

Güney Afrika'da yapılan bir araştırma Pfizzer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı nasıl bir savunma mekanizması sergilediğini gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Güney Afrika’da yapılan bir araştırma Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen corona virüsünün aşısının iki dozunun Omicron varyantının ağır hastalığına karşı %70 oranında koruma sağladığını gösterdi.

Güney Afrika’nın en büyük özel sigorta kuruluşu Discovery Health tarafından yapılan çalışmaya 15 Kasım 7 Aralık tarihleri arasında koronavirüs testi pozitif çıkan 211.000 kişi katılırken bunların 78.000’inde Omicron varyantı olduğu düşünüldü ancak bunun resmi olarak teyid edilmemesi araştırmanın Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “endişe verici” olarak tanımladığı varyanta ilişkin kesin bulgulara ulaşamadığı anlamına geliyor.

Discovery’nin klinik araştırma ve aktüeryal ekipleri Güney Afrika’nın tıbbi araştırma konseyi ile birlikte yürüttükleri çalışma sonucunda iki doz Pfizer-BioNTech aşısının ağır hastalığa karşı %70 bulaşa karşı da %33 koruma sağladığı sonucuna ulaştılar.

Araştırmada yeniden bulaşma riskinin corona virüsünün diğer dalgalarına karşı daha yüksek olduğu ancak yetişkinlerde ağır hastalık riskinin ülkede bu sene görülen ilk dalgaya kıyasla %29 daha düşük olduğu ifade edildi. Araştırmada çocuklarda ise ağır hastalık riskinin mutlak görülme sayısının düşük olmasına rağmen ilk dalgaya kıyasla %20 daha yüksek olduğuna işaret edildi.

Discovery’den yapılan açıklamada araştırma sonuçlarını öncü olarak değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

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