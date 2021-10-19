Pfizer’dan Covid-19 ilacı müjdesi

BioNTech ile corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, şirketin geliştirdiği Covid-19 ilacı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Selanik’te şirketin merkezinin açılışında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi. Bourla’nın şirketin geliştirdiği Covid-19 ilacı ile ilgili açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

Bourla, “Covid-19 ilacı için çalışmalar devam ediyor ve bu incelemelerin sonuçlarının 2021 yılının sonunda tamamlanmasını bekliyoruz” dedi. Bourla, henüz sonuçların gelmediğini ve beklediklerini söylerken 1 milyar euroluk yatırım yaptıklarını ve klinik test sonuçlarının olumlu gelmesi durumunda hemen üretime geçebileceklerini vurguladı.

Eylül ayının son günlerinde Pfizer bir açıklama yaparak corona virüsü ilacı için çalışmaların başladığını duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamada PF-07321332 adı verilen ilacın corona virüsüne yakalanan ve semptom gösteren hastalar üzerinde deneneceği ve virüsün bulaşmasını engellemeyi amaçladığı duyurulmuştu.

2.660 GÖNÜLLÜ VAR

Daily Mail'in haberine göre, insanlı denemeler kapsamında aynı evde yaşayan 18 yaş üstü 2 bin 660 gönüllü denemelere katılacak.

Söz konusu yetişkin gönüllülerden corona virüsüne yakalananlara, geliştirilen ilaçtan günde iki kez verilecek. İlacı beş veya on gün boyunca kullanacak olan hastaların, corona virüsünü sağlıklı kişilere bulaştırıp bulaştırmadığı gözlenecek.

İlacın başarılı olması halinde virüsü hücre içinde çoğalma fırsatı bulamadan durdurması ve semptomların gelişmesini önlemesi bekleniyor.

“BİR YIL SONRA BİTECEK” DEMİŞTİ

Öte yandan daha önce de corona virüsü salgınının gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak dünya kamuoyunun gündemine oturan Pfizer CEO’su Bourla, geçen ay ABC News’e çıkmış ve açıklama yapmıştı.

Bourla, “Bir yıl içinde normal hayata dönebileceğimizi düşünüyorum. Bu, yeni varyantların ortaya çıkmayacağı ve hayatımızı aşı olmadan yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor” demişti.

Bourla'nın yorumları, pandeminin bir yıl içinde sona ereceğini öngören Moderna CEO'su Stéphane Bancel'in geçen hafta yaptığı açıklamaları pekiştiriyor.

Bancel, İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung'a verdiği demeçte, “Son altı aydaki üretim kapasitesinin genişlemesine bakarsanız, gelecek yılın ortasına kadar dünyadaki herkesin aşılanabilmesi için yeterli doz mevcut olmalı” demişti. Bancel'ın açıklamalarını takiben Bourla da COVID-19'un dünya çapında ortaya çıkan varyantlarıyla mücadele etmek için muhtemelen yıllık aşı gerekeceğine inandığını söyledi.

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