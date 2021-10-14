Rusya’da Covid-19 ölüm sayısında rekor kırıldı

Rusya'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 31 bin 299 yeni vaka tespit edilirken, 986 kişide hayatını kaybetti. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek vaka ve ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da corona virüsü salgınında ölüm ve vaka sayılarındaki endişe verici artış devam ediyor.

Rusya Corona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saate 31 bin 299 yeni vaka tespit edildiği, 986 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Son verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısının 7 milyon 892 bin 980’e, can kaybı sayısının ise 220 bin 315’e ulaştığı aktarıldı. Rusya’da Covid-19’dan iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 21 bin 670 artarak 6 milyon 937 bin 756’ya yükseldi.

Rusya’da en son rekor ölüm sayısı 984 ile dün kayda geçmişti.

MOSKOVA’DA 6712 VAKA

Son 24 saatte başkent Moskova’da 6 bin 712, ülkenin en büyük ikinci kenti St. Petersburg’da ise 2 bin 345 yeni vaka tespit edildi.

Rusya’da nüfusunun yaklaşık üçte biri korona virüse karşı tamamen aşılanırken, kamuoyu yoklamaları ülkenin yarısından fazlasının aşı yaptırmayı planlamadığını gösteriyor. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Murashko sağlık sisteminin büyük bir baskı altında olduğuna dikkat çekerek aşıya karşı şüphe duyan Ruslara aşı olma çağrısında bulundu.

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