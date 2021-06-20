Türkiye’de her 3 kişiden 1’i obez

Bütün dünya ile birlikte Türkiye'nin de sorunu olan obezite kontrolden çıkarak yüzyılın sorunu haline geldi.

TBMM'de, “Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Alınacak Önlemler'' konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu tehlikeye bir kez daha dikkat çekti. Bu konunun halk sağlığı sorunu olduğu vurgulandı. Raporda şu görüşler yer aldı:

İSTANBUL ALARMI: Obez ve fazla kilolularda, hipertansiyon, şeker, kardiyovasküler hastalıklar, uyku apnesi, astım, depresyon ve diğer psikolojik bozukluklar ile kanser hastalıkları da tetiklenmektedir. Obezitenin doğudan batıya gidildikçe arttığı görülmüştür. Türkiye'de obezitenin en yüksek görüldüğü bölgeler yüzde 37,5 ile Batı Karadeniz, yüzde 36,9 ile Orta Anadolu; en az görüldüğü bölgeler ise yüzde 24,2 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 24,5 ile Orta Anadolu'dur. İstanbul'da obezite oranı ise yüzde 30,7'dir. Nüfusun yüzde 34'ü aşırı kiloludur. Bu oran erkeklerde yüzde 39,9, kadınlarda ise yüzde 27,6.

TEKNOLOJİNİN ROLÜ: Obezite yüksek kalorili besinlerin aşırı tüketilmesi ile doğmaktadır. Obezite hastaları temel ihtiyaçlarını karşılamalarına rağmen gereksinimlerinin çok ötesinde aşırı yemek tüketimine ve yanlış beslenmeye devam ederler. İnsanlık giderek daha az hareket etmekte ve giderek daha fazla kalori içeren besinler tüketmektedir. Akıllı cep telefonları, televizyon, bilgisayar, tablet, asansörler, arabalar, uzaktan kumandalar gibi yaşamımıza girmiş ve hareket süremiz kısalmıştır. Hayatı kolaylaştıran bu faktörler fiziksel aktivitenin azalmasına neden olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü 2018-2019 yılı obezite verilerine göre, Türkiye'de her 3 kişiden 1'i obezdir. OECD ülkelerinde, obezite kaynaklı hastalıkların tedavisi, toplam sağlık harcamalarının yüzde 8,4'ünü oluşturmaktadır.

Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha fazla

Rapora göre, fiziksel aktivite azlığı, yüksek doğum sayısı, emzirme dönem ve doğumlar arası sürenin kısa olması, psikolojik sorunlar, düşük gelir ve düşük eğitim düzeylerinin obezite üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu düşündürmektedir. Kadınlarımızda obezite oranı yüzde 39,1, erkeklerde

yüzde 24,5'dir.

Fazla kilo ile aşırı şişmanlık tıbbi olarak farklı kavramlar

Obezite (aşırı şişmanlık), vücutta sağlığı bozacak şekilde aşırı miktarda yağ birikmesidir. Yağ oranının yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının % 25'in, kadınlarda ise % 30'un üstüne çıkması obeziteyi oluşturur. Fazla kilo ile aşırı şişmanlık farklı görüşlerdir.

Fast food ve ekmek tüketimi durumu iyice kötüleştiriyor

Fast-food olarak tanımlanan sağlıksız besinler rafine karbonhidratlardan zengin, aşırı yağlı ve enerji yoğunudur. Ayaküstü hızlı yenen gıdaları tercih etmek, hazır gıdalara her an ulaşabilmek bu durumu iyice kötüleştirmektedir. Öğün sayısı ve ekmek tüketiminin artması, porsiyonların büyük olması diğer faktörlerdendir.

Obezite ciddi halk sağlığı sorunu

AKP İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığındaki komisyon 2.5 yıllık çalışmalarını tamamladı ve raporunu hazırladı.

Raporda “Obezite, bireyin ağırlık, boy, cinsiyet ve ırksal özelliklerine göre belirlenen değerlerin, idealin üzerinde bulunduğu ciddi ve kronik bir hastalıktır. Stres, kaygı bozukluğu

ya da depresyonu bulunan kişilerde yeme bozuklukları daha fazla görülmektedir. Obezite hastaları kendilerini sakinleştirmek ve olumsuz duyguları azaltmak için aşırı yemek yiyebilmektedirler. Hayatı kolaylaştıran bu faktörler günlük hareketleri önemli ölçüde sınırlanmış ve fiziksel aktivitenin azalmasına neden olmuştur” denildi.

Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncüyüz

OECD ülkelerinin verdiği erişkin nüfustaki obez oranı yaklaşık yüzde 19,5-20. Türkiye, bunun üzerinde ve dünyada 4'üncü, Avrupa'da 1'inci sırada yer alıyor. Ülkemizde çocuklar 6–8 saat bilgisayar, televizyon karşısında. Bunu erişkinler için de söylemek mümkün.