Yağ yakmanızı sağlayan sekiz besin

Pandemi sürecinde hem psikolojik faktörler, hem beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler hem de hareketsizlik kilo alımına neden oldu. Peki nasıl yağ yakabiliriz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, “Bunu doğrudan sağlayacak mucizevi bir besin yoktur ancak beslenme düzeninize metabolizmanızı daha hızlı çalıştırarak, yağ yakımını kolaylaştıran besinleri de ekleyebilirsiniz. Tabii dengeli bir beslenme, su tüketimi ve düzenli egzersizle daha kalıcı ve sağlıklı sonuçlar elde etmeniz mümkün” dedi ve yağ yakarak kilo vermeyi kolaylaştıran 8 besini şöyle sıraladı:

1 – YUMURTA

Yapılan çalışmalar yumurtanın porsiyon kontrolü üzerindeki olumlu etkilerini göstermektedir. Her gün kahvaltıda tüketeceğiniz kaliteli protein kaynağı olan yumurta, metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımınızı destekler. Bu etkiyi proteinin termik etkisinin yüksek olması ile sağlar. Aynı zamanda kas kütlenizin artırılmasına destek olur. Yumurtanızın üzerine kırmızıbiber ekleyerek yağ yakımınızı destekleyebilirsiniz.

2 – YEŞİL ÇAY

Metabolizmayı hızlandırarak; yağ yakımınızı destekleyen bir antioksidan olan epigallokateşin gallat (EGCG) kaynağıdır. Aynı zamanda iştah kontrolü sağlayıp gün içerisinde yüksek kalori alımınızı önler. Kaynamış su içerisinde 4-5 dakika bekletilerek günde 3 fincanın üzerine çıkmadan tüketilmesi yağ yakımınızı destekleyecektir. Kronik hastalık öyküsü olan ve ilaç kullanımı olan bireylerin tüketmeden önce hekim veya beslenme diyet uzmanlarına danışmasında fayda vardır.

3 – SÜT

İçeriğindeki kalsiyumun karın bölgesindeki yağlanmayı azalttığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Gün içerisinde kan şekeri dengesi sağlayıp iştah kontrolünüze yardımcı olur. Günlük beslenmenize 2 su bardağı (400 ml) ekleyerek sütün olumlu sağlık etkilerinden faydalanabilirsiniz.

4 – BROKOLİ

Brokolinin yanı sıra karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası içerdikleri sülforafan bileşeni sayesinde yağ yakımınızı destekler. Lif içeriklerinin yüksek olması gün içinde iştah kontrolünüzü sağlayıp yüksek kalori alımınızın kısıtlanmasına yardımcı olur. Bu mevsim sebzelerinin bağışıklık sistemini de destekledikleri için haftada 2-3 kez yemeklerini pişirebilir veya günlük salatalarınızda tüketebilirsiniz.

5 – BALIK

Balık, zengin Omega-3 içeriği ile yağ yakımınızı destekler. Uskumru, somon, kefal, sardalya gibi balıkların Omega-3 içerikleri de diğer balıklara kıyasla daha zengindir. Yüksek protein içeriği tokluk hissinizi artırarak iştah kontrolü sağlar. Metabolizmanızın harcadığı enerjiyi artırarak da yağ kaybınızı destekler. Haftada 2 kez balık tüketimine özen gösterin.

6 – BADEM

Yağ, lif, E vitamini ve kalsiyumdan zengindir. İçeriğindeki yağ asitleri metabolizmayı hızlandırır. Tokluk sürenizi artırarak iştah kontrolü sağlar. Kalori içeriğinin yüksek olması sebebiyle porsiyon kontrolü sağlamakta fayda var. Ara öğünlerinizde yeşil çayın yanında 10 çiğ badem tüketerek metabolizma hızınızı arttırıp; yağ yakımınızı destekleyebilirsiniz.

7 – KAHVE

İçeriğindeki kafein metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına destek olur. Özellikle gün içerisinde yapacağınız egzersiz öncesi kahve tüketiminiz bu etkiyi daha da kuvvetlendirecektir. Ancak kafeinin vücutta diüretik (idrar söktürücü) olması sebebiyle gün içerisinde tükettiğiniz kahve sonrası su içmeye özen gösterin. Günlük önerilen kafein tüketimi doğrultusunda 4 fincan kahve tüketiminin üzerine çıkmamakta fayda var.

8 – HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Yağ yakımınızı destekleyen MCT yağ asitlerinden zengindir. Bunlar metabolizmayı daha çok çalıştırır. Aynı zamanda sindirim sırasında vücudu daha az yorarak sindirimi kolaylaştırıcı etki gösterirler. Mucize beklemeyin, ancak dengeli beslenmenize düzeninize ek olarak kahvelerinizin, yulaf lapalarınızın, yoğurdunuzun içerisine ekleyerek bu yağı tüketebilirsiniz. Bu yağın 1 tatlı kaşığı yaklaşık 45 kcal'dir ve doymuş yağ içeriği yüksektir. Bu sebeple porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.