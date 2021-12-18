5G teknolojisi geliyor… Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

ABD'de yeni yıl ile birlikte kullanılmaya başlanacak 5G teknolojisi ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD, ocak ayından itibaren kullanılmaya başlanacak yeni 5G teknolojisini duyururken, ortaya çıkabilecek ‘sağlık’ ve ‘güvenlik’ konularıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Hollanda Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Kurumu (ANVS) tarafından yapılan açıklamada, insanları 5G’den ‘korumak’ için tanıtılan ve reklamı yapılan mücevherlerin, kullanıcıları radyasyona maruz bıraktığı tespit edildi.

ANVS tarafından dün yayımlanan bildiride, insanlara tespit ettiği on üründen birini güvenli bir şekilde saklamalarını ve ellerinde varsa onlarla iletişime geçmelerini söyledi.

Yapılan araştırmalarda, uyku maskesi, bilezik, bantlar ve kolyeler içeren ürünlerin radyoaktif maddeler içerdiğini ve bu nedenle sürekli olarak iyonlaştırıcı radyasyon yaydığını buldu.

Listelenen bileziklerden birinin ise çocukların takması için tasarlandığı bildirildi. Açıklamada, ‘İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmak olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir.’ ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, “tespit ettikleri potansiyel sağlık riski nedeniyle, radyoaktif maddeler içeren bu tüketici ürünleri bu nedenle yasalarca yasaklanmıştır. İyonize radyasyon doku ve DNA’ya zarar verebilir ve örneğin kırmızı bir cilde neden olabilir.” ifadeleri yer aldı.

‘Herhangi bir riskten kaçınmak için ANVS, bu tür eşyaların sahiplerini bundan sonra kullanmamaya çağırıyor.’ uyarısı yaptı.

Daha önce deHavacılık sektörü yetkilileri ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), 5G‘nin radyo altimetreleri gibi uçaklarda bulunan hassas elektronik aletlere olabilecek olumsuz etkileri hakkında endişelerini dile getirmişti.

İlginizi Çekebilir 5G ile ilgili endişe veren uyarı: Binlerce uçuş için risk oluşturabilir