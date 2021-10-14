Instagram’dan tepki çeken sansür

Sosyal medya devi Instagram, evrimbilimci Colin Wright'in yaptığı paylaşımı 'nefret söylemi' gerekçesiyle yayından kaldırınca eleştirilerin hedefi oldu.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya devi Instagram, son dönemde sansürlediği içeriklerle tartışmaların hedefinde. Söz konusu içeriklerle ilgili son örnek evrimbilimci Colin Wright’in yaptığı paylaşım.

Cinsiyet değiştirme ve erkeklerin kadınlara oranla spor dallarındaki üstünlüklerini konu alan bir grafiği takipçileriyle paylaşan Wright, Instagram’dan hiç beklemediği bir yaptırımla karşılaştı.

Wright’ın paylaşımı nefret söylemi olduğu gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Duruma anlam veremediğini anlatan bir paylaşım daha yapan Wright’a çok sayıda destek mesajı geldi.

Instagram’ın sahibi olan Facebook da son dönemde içerik engellemeyle ilgili yoğun eleştiri altında.