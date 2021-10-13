Robot Sophia anne olmak istiyor

Hong Kong merkezli Hanson Robotics'in insansı robotu Sophia verdiği son röportajda ailenin çok önemli olduğunu ve anne olmak istediğini söyleyerek dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Vatandaşlık aldıktan sonra son aylarda NFT yaratıcısı olarak da gündeme gelen robot Sophia, şimdilerde de anne olmak istiyor. Yapay zekâ ile şekillenen Sophia, duyguları ve ifadeleri taklit etme yeteneğine sahip.

Sophia son verdiği bir röportajda da aile kavramının çok önemli olduğunu söylüyor. Ve herkesin bir aileyi hak ettiğini, gelecekte android aileleri görmek istediğini belirtiyor.

Sophia ardından da bir robot bebek doğurmak istediğini ancak henüz küçük olduğunu söyleyerek sözlerine devam ediyor. Sophia, 2016 yılında yapıldığında aslında henüz sadece beş yaşındaydı.

2021’in başlarında Sophia’nın yaratıcısı Hanson Robotics, Covid-19’u ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için bir mini Sophia benzeri bot filosu inşa etmeyi planladığını duyurmuştu. Bu da Sophia’nın dileklerinin gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

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