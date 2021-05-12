Ali torpilin kimden?

BEŞİKTAŞ, Karagümrük maçında bütün eksikliklerine rağmen oyun ve futbol olarak yenilgiyi hak etmedi. Maçın sonucunu yine maalesef hakem belirledi. İlk yarıda Karagümrüklü iki futbolcuya kırmızı kart göstermeyerek ve Beşiktaş aleyhine yanlış faul kararları vererek sonuca etki etmiş oldu. Daha önce de yazdım. Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa hakemleri de yenecek, federasyonu da yenecek, rakipleri de yenecek… Maalesef bizim memleketimizde hakkaniyet, adalet herkese eşit dağıtılmıyor. Ülke nasıl yönetiliyorsa futbol da onun yansıması. Güçlü olan her şeyin belirleyicisi oluyor.

HAKEMLER de bu işlerin tamamıyla figüranı ve sonucu belirleyen pozisyonunda.

BU yüzden tüm sporseverlere sorulduğu zaman Türkiye'de hak edenin kazanmadığı, sadece güçlülerin kazandığı bütün taraftarların ortak görüşü olarak belirttiğini görmekteyiz.

KARAGÜMRÜK tam kapasitesini ortaya koydu. Ölümüne oynadı. Çok katı defans yaptı. İki akınla iki gol buldu ve maçı galip bitirdi. Tabii ki bunların hepsi Ali Palabıyık sayesinde oldu. Ali Palabıyık'a FIFA kokartını kim verdi? Hâlâ nasıl FIFA kokartı takabiliyor anlamış değilim! Nasıl bir torpili var? Ali Palabıyık saçlarının modelini değiştirip geliştireceğine biraz hakemliğini değiştirip geliştirse, o FIFA kokartını hak etse uluslararası müsabakalara çıksa, biz de onunla gurur duysak… Maalesef bunları beceremiyor.

BEŞİKTAŞ son haftaya averajla lider giriyor. Ankara'daki 8-0'lık Ankaragücü-Galatasaray maçını unutmadık. Galatasaray-Malatya maçı da 8-0 olmasın? Son hafta kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Ve bizler de hak edeni alkışlayalım.