Emine Erdoğan’a gelen ihbar

Dün bu köşede, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında 4 Kasım 2016 günü tüm gümrük bölge müdürlerine iletilen uyarının belgelerini açıkladım.

Büyük ses getiren köşe yazımda, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu'ndan gönderilen uyarıda, o günlerde adı bilinmeyen bir iş kadını olan Pekcan'ın “Emine Erdoğan'ın yakınıyım” diyerek, vergi ödemeksizin eşya ithali teşebbüsünde bulunacağı bildirilmiş ve müdürlerden müteyakkız olunması istenmişti.

Pekcan, yazıdan yaklaşık 20 ay sonra, 8 Temmuz 2018'de, Ticaret Bakanlığı'na atandı ve gümrüklerden de sorumlu oldu.

BİR İHBARCI TELEFON AÇTI

Bu ihbarın kaynağını araştırmak için o dönem Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü olan Sema Silkin Ün'ü aradım. Ün, ihbarın gümrük işleyişinden haberdar birisi tarafından telefon yoluyla kendisine aktarıldığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Bu ciddiye alınacak bir ihbardı. Bizi arayan kişinin statüsünü bilmiyorum. Ancak konuya dair tanıklığı vardı. Ruhsar Pekcan bizim tanımadığımız bir isimdi. İhbarcı fazla detay vermedi ama söylediklerini o dönemki Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Özel Kalem Müdürü olan Bülent Bey'e hemen gönderdim. Hatta gece yazdım. Bekletmedim, ciddiye alınacak bir durumdu. İftira mı atıyordu bilmem. Ama böyle iftira atılmaz.”

SAAT 23.57

Sema Silkin Ün, 3 Kasım 2016 gecesi saat 23.57'de Bakan Tüfenkci'nin özel kalemine gönderdiği WhatsApp mesajında şunları yazdı:

“Bülent bey merhaba. Ruhsar Pekcan isminde bir iş kadınının hanımefendinin (Emine Erdoğan'ı kastediyor) adını kullanarak, gümrükten vergisiz mal geçirme teşebbüsü olduğuna dair bir ihbar aldık. Kendisiyle herhangi bir hukukumuz söz konusu değildir. Olsa da böyle bir yanlışa vesile olmayız. Bazen alt kademelere inandırıyorlar kendilerini böyle insanlar. Bilginiz olsun.”

Tüfenkci'nin özel kalemi, “Merhabalar Sema hanım, konu anlaşılmıştır. Teşekkürler, hayırlı geceler” diye yanıt verdi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu'nun kaydından anlaşılıyor ki ihbar bir gün sonra saat 10.31'de bütün gümrük bölge müdürlüklerine gönderildi.

EMİNE HANIM'A İLETİLDİ

Erdoğan Ailesi ile yolunu ayıran, şimdilerde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Sema Silkin Ün, “Sonra ne olduğunu ben de bilmiyordum. Hatta ihbarın işleme konulduğunu sizin yazınızdan öğrendim” diyor.

Ün, şöyle devam ediyor:

“Aslında bu isim aklımda kalmamıştı. Çünkü Ruhsar Pekcan, adını duymadığım birisi. Geçen gün cep telefonumu temizliyordum. O sırada, bu mesajı attığımı gördüm. ‘Allah Allah' dedim, kadın Ticaret Bakanı bugün… Öyle fark ettim. Yoksa üzerinden yıllar geçtiği için isim aklımda kalmamıştı.”

Ün, “İhbardan Emine Erdoğan haberdar mıydı?” sorusuna karşılık şu yanıtı veriyor:

“Emine Hanım'a ‘Bir iş kadını varmış, adınızı kullanıyormuş' demişimdir. Ancak tanıdığımız birisi değildi. Zaten Emine Hanım böyle şeylere müsaade etmez.”

SÜMEN ALTI MI EDİLDİ?

Emine Erdoğan'ın özel kalemi vasıtasıyla ihbarı derhal işleme koyarak, yaklaşık 11 saat içerisinde bütün gümrüklere gönderilmesini sağladığı görülüyor. Erdoğan'dan kaynaklı bir koruma zırhı olsa herhalde gereği yapılmazdı.

Asıl tuhaflık şurada:

Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, özel kalemi tarafından alınan ve sisteme sokulan ihbarda adı geçtiği halde 8 Temmuz 2018'de Ruhsar Pekcan'a bakanlık koltuğunu devretti.

Devletin arşivi silinemediğine, ihbar Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarında durduğuna göre nasıl olur da bakanlık yetkilileri Tüfenkci'yi, Tüfenkci de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarmaz?

Devir teslim töreninde bile mi ihbarı hatırlayan çıkmadı?

Yoksa sümen altı mı edildi?

Bu ihbar ya iftiradır.

Şu halde Ruhsar Pekcan'dan özür dilensin.

Ya da ihbar gerçeği yansıtıyordur.

Öyleyse Pekcan, Yüce Divan'a gönderilsin.

Bir yanıt bekliyoruz.

Hem Ruhsar Pekcan'dan, hem iktidardan…

Daha ne kadar susacaksınız?