Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Pereira’nın biletini al başkan!

Derbide iki takımı kıyasladığımız zaman Beşiktaş'ın oyuncu kadrosunun Fenerbahçe'den çok daha iyi olduğunu görmekteyiz. Belki de ligimizde Trabzonspor'dan sonra en iyi ekibe sahip olan siyah-beyazlılar. Maça dönelim……

1-Beşiktaş'ta takım ruhu kayboldu. Oyuncular kapasitelerinin yüzde 50'si ile oynuyor. Taktik ve oyun disiplini istenilen düzeyde değil. Hedeften uzaklaşınca takım performansı da düşüyor. Özellikle Larin ve Batshuayi hem çok formsuz hem de takıma yeterince katkı sağlamıyor. Hoca da Güven'i geç oyuna alınca Beşiktaş istenilen performansı ortaya koyamadı.

2-Beşiktaş'ta bir diğer büyük sorun ise defanstaki oyuncuların çok bireysel hata yapması. Özellikle Vida'nın sonradan oyuna giren Serdar'ın bireysel hataları Fenerbahçe'ye gol imkânı verdi.

3- Beşiktaş'da bu müsabakada en başarılı bölge orta alandı. Pjanic ilk defa bu kadar iyi oynadı. Trabzonspor'daki Hamsik gibi takımın lideriydi. Bütün atakları başlattı. Josef ise ceza sahasına yapmış olduğu delici koşularla iki tane gol buldu. Adeta bu ikili kurtarıcı oldu. Can derbinin ağırlığını kaldıramadı.

4-Fenerbahçe müthiş kazanma arzusunu rağmen Serdar Dursun, Berisha, Rossi gibi Anadolu takımlarında bile oynayamayacak futbolcularla oynuyor. Sonuç da böyle oluyor. Mesut, Kim, Slazai, İrfan Can ve Novak'ı çıkar diğer oyuncular Fenerbahçe'de oynayamaz.

Maalesef Pereira gitmek için her şeyi yapıyor. 3-5-2 ısrarı, orta sahadan bek, stoperden orta saha yaratma çabaları… Bence Portekiz biletini Sayın Başkan Ali Koç hemen alsın.