ABD’de kürtaj kaosu: Biden söz verdi, Google adım attı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması ülkede büyük kaos yarattı. Başkan Joe Biden, kürtaj olmak için seyahat edecek kadınların tutuklanabileceği uyarısında bulundu. Google da, kürtaj kliniklerine giden kadınların yargılanmasının önüne geçmek için konum geçmişiyle ilgili verileri kaldıracak.

Sozcu.com.tr

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ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülkede 50 yıldır yürürlükte olan ve kürtajı anayasal bir hak olarak tanıyan “Roe v. Wade” kararını bozmasına tepkiler giderek büyüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bazı eyaletlerde kürtajın yasaklanması nedeniyle kürtaj olmak için seyahat edecek kadınların federal yönetim tarafından korunacağını açıkladı.

Demokrat eyalet valileriyle düzenlediği sanal toplantıda konuşan Biden, kürtaj yasağı getirecek bazı eyaletlerin operasyon için başka eyaletlere geçmek isteyen kadınları gözaltına alabileceği uyarısında bulundu. Biden, yönetiminin bu kadınları koruyacağı ve kürtajın yasaklanacağı eyaletlerde ertesi gün haplarına erişimin de güvence altına alınacağı sözü verdi.

ABD Başkanı, Demokratların ara seçimlerde kazanacağı başarıların bazı eyaletlerde kürtaj hakkının yeniden sağlanmasına yol açacağını da ifade etti.

GOOGLE, KÜRTAJ MERKEZİNE GİDEN KADINLARIN VERİLERİNİ SİLECEK

Ülkede 13 eyalet mahkeme kararı sonrasında kürtaj hakkını engellemiş ya da büyük ölçüde kesmiş durumda. Ülkede kararın iptali talebiyle birçok eyalette yasal süreç başlatıldı.

Öte yandan teknoloji devi Google, kürtaj olmak için ABD içinde seyahat edecek kadınların yargılanmasının önüne geçmek üzere adım attı. Google, önlem olarak kullanıcıların konum geçmişiyle ilgili verilerin kaldırılacağını duyurdu.

Böylece kürtaj kliniğine, aile için şiddet ya da danışmanlık merkezine giden kadınları takip etmenin önlenmesi amaçlanıyor.

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