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ABD’den Rusya’ya sert yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı alınan yeni yaptırım kararlarını açıkladı.

Yayınlanma: 17:12 - 24 Mart 2022 Güncellenme:
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ABD’den Rusya’ya sert yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, ABD’nin Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirdiğini ve bu yaptırımların onlarca savunma şirketini, Rusya’nın 328 üyeli Duma parlamentosunu ve Sberbank’ın CEO’sunu kapsadığını açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı aynı zamanda yaptığı açıklamada Rusya’nın da dahil olduğu altına dayalı işlemlerin ABD’li yetkililer tarafından yaptırım uygulanabilir olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün Biden'ın hem Rus siyasi yetkilileri hem de oligarkları ilgilendiren bir yaptırım paketi açıklayacağını duyurmuştu.

İNGİLTERE DE YAPTIRIM UYGULADI

İngiltere bugün açıkladığı yaptırımlar kapsamında Rus Gazprombank, Alfa Bank ile devlete ait nakliye şirketi Sovcomflot’un varlıklarını dondurdu.

Bu kurumlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Moskova’yı hedef almak için devreye alınan yaptırım listesine eklenen 59 kişi ve kuruluş arasında yer alıyor.

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