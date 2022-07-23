ABD’den Ukrayna tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama

Türkiye’nin arabuluculuğunda dün Rus ve Ukraynalı bakanlar tarafından imzalanan Ukrayna tahıl anlaşmasıyla ilgili ABD’den açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD'li yetkililer, Türkiye’nin arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan tahıl anlaşmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına Ukrayna'daki tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımıyla dün Dolmabahçe Ofisi'nde imzalandı. Anlaşmayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Bugünkü anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. BM ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çabaları sayesinde Devlet Başkanı Putin'in savaşının etkilerini hissedenlere Ukrayna gıda ürünleri ulaştırılacak. Dünya, Rusya'nın bu anlaşmayı yerine getirme sözünü yerine getirmesinin sağlamak için süreci izliyor” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekretere Guterres'i kutlayarak anlaşmanın başarısının Rusya'ya bağlı olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve denizde uyguladığı blokaj, onlarca geminin Karadeniz'de mahsur kalmasına yol açarken milyonlarca ton tahılın da Odessa limanından çıkışı engellenmişti.

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