Almanya’da Soma madencisini tekmeleyen Yusuf Yerkel’e tepki var

Frankfurt’ta sendikalar ve işçi dernekleri Soma faciası sonrasında olaylara protesto eden bir madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Almanya'ya atanmasına tepki gösteriyor.

Ali GÜLEN

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Türkiye’de 2014 yılında yaşanan ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasında eylem yapan madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyerek gündem olan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Özel Kalem Müdür Yardımcısı” Yusuf Yerkel’in 6 bin euro maaşla Frankfurt Başkonsolosluğu’na atanmasının yankıları büyüyor…

Avrupa'da konu sosyal medyada hızla yayılıyor ve her dilde tepkiler yükseliyor. Almanca açıklamalar yapılırken, işçi dernekleri ve sendikalar da ayağa kalktı.

SENDİKALAR HAZIRLIK YAPIYOR

Alman Sendikalar Birliği (DGB), Yerkel'in atanmasını protesto için hazırlıklar yapıyor.

Frankfurt İşçi ve Gençlik Derneği, “Kentimizin bütün emek ve demokrasi güçleriyle, bu işçi- emekçi düşmanının yüzünü herkese göstereceğiz” açıklaması yaptı. Açıklamada, bu atama kararının geri alınması talep edilirken, bu yapılmazsa, “Frankfurt'a hoş gelmedin” diyeceklerini belirten grup, “Maden işçisini tekmeleyen dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in, Frankfurt'a Ticaret Ataşesi olarak atanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu atamanın durdurulmasını talep ediyoruz. Karar geri alınmazsa, buna seyirci kalmayacağımız şimdiden ilan ediyoruz. Attığı tekme için ödüllendirilmiştir. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'na bağlı gençlik derneği olarak bu atamaya seyirci kalmayacağız” denildi.

POLİTİKACILAR DA KIZGIN

Hessen Eyaleti Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Turgut Yüksel de bir açıklama yaparak böyle bir atamanın kabul edilebilir bir şey olmadığını belirtti.

Yüksel, “Soma'daki facianın mağduru bir madenciye insafsızca saldıran bir kişinin, Türkiye'nin ticari ilişkilerini takip için Frankfurt'ta diplomat olarak gönderilmesi kabul edilemez. Onu burada sıcak karşılayacağımızı kimse beklemesin. Soma felaketinin siyasi simgesidir. Bu atamanın, Hessen Eyalet Hükümeti, Frankfurt makamları ile Türkiye temsilcilikleri arasındaki ilişkiyi zedelemesinden korkarım” dedi.

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