Almanya’da yargı, Yeşiller’in peşinde…

Almanya, sağlık çalışanları ve coronadan olumsuz etkilenen çalışanlara ödenen 1500 euro yardımlardan aldıkları gerekçesiyle, Yeşiller Partili iki bakana soruşturma açtı. Çiçeği burnunda Alman Dışişleri Bakanı Baerbock ile Maliye Bakanı Habeck’le birlikte 4 Yeşil yönetici daha sorgulanacak.

Ali GÜLEN

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Almanya’da yeni hükümet güvenoyu alıp hızla göreve başlarken, hükümet ortağı Yeşillerli iki önemli Bakan, “corona soruşturması” ile sarsıldı.

Coronadan etkilenen başta sağlık personeli olmak üzere, çalışanlara yapılan ve bir defalığına en fazla 1500 Euro olarak belirlenen yardımı alan Yeşillerli iki bakanla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e karşı soruşturma, 6 Ocak'taki suç duyurusundan sonra başlatıldı ve parlamento bilgilendirildi.

DOKUNULMAZLIK İŞLEMİYOR



Almanya'da, bu tür cezai soruşturmalarda dokunulmazlıklar hemen kaldırılıyor ve savcılar görevini yapabiliyor. Avrupa'da kırmızı ışıkta geçen ya da trafik suçu nedeniyle yargılanan siyasilerin bile dokunulmazlığı anında kaldırılıyor. Şimdi meclisin iki bakanla ilgili de aynı tavrı alması bekleniyor.

İki bakanın dışında Yeşiller'in Federal Başkan Yardımcıları Ricarda Lang ve Jamila Schaefer, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Michael Kellner ve sayman Marc Urbatsch da soruşturma dosyasında yer alıyor.

KENDİLERİ BELİRLEDİ VE ALDI

Üst yönetimine corona yardımı veren tek parti yeşiller olmuştu. Geçen yılki yardımların, parti görevlileri için en fazla 300 Euro olması gerekiyordu ancak bir kararla bu 1500 Euro'ya çıkarıldı. İşte usulsüz bulunan işlem de bu artırımın üst parti yönetiminde, kendileri lehine yapılması oldu.

Yeşiller'in denetçileri, o zaman bu ödemeleri sert şekilde eleştirmişti ve tüzük kapsamında olmadığını duyurmuştu. Bu tür düzenlemenin, bunu alacak kişiler tarafından yapılmış olması ayrıca etik de bulunmamıştı.

Corona yardımları sadece çalışanlar için geçerliydi, parti yöneticileri ve siyasiler bunların dışındaydı. Diğer hiç bir parti ödeme yapmazken, soruşturma Yeşiller'i “vicdanen“ de rahatsız edecek.

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