Avrupa’da alarm: Orman yangınları nedeniyle yaklaşık 300 kişi öldü

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, İspanya ve Portekiz'de en az 281 kişinin ölümüne yol açarken, orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. İngiltere'de önümüzdeki hafta 40 dereceyi aşması beklenen sıcaklar nedeniyle ilk kez kırmızı alarm verildi.

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Portekiz’de hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aştı. Kuzeydeki Pinhao kasabasında dün 47 derece sıcaklık ölçüldü. Bunun şimdiye kadar Portekiz anakarasında Temmuz ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Portekiz sağlık yetkilileri, 7 Temmuz’dan bu yana, normale göre 231 fazladan ölüm kaydedildiğini belirterek bunların aşırı sıcaktan kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, sıcakların en çok yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanları etkilediğini söylüyor.

Aşırı sıcaklar, pek çok yerde orman yangınlarına neden oldu. Bu sabah itibarıyla ülke genelinde devam eden 30’dan fazla yangın var.

Ülkenin orta kesimlerindeki Leiria’da orman yangını bir haftadır devam ediyor. Bu yıl Portekiz genelinde 300 kilometrelik bir alanın yandığı belirtiliyor. Bu, 2021 yılında yanan bölgelerin toplamından daha büyük bir alan.

İSPANYA

İspanya’da da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde. Aşırı sıcaklar özellikle ülkenin batı kesiminde etkili oluyor.

3. Carlos Sağlık Enstitüsü, sıcak hava dalgasının başladığı Pazartesi gününden itibaren 48 saat içinde en az 43 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınları var.

Nadir kuş türlerinin yaşadığı Monfrague ulusal parkındaki yangın Monsagro kasabasını tehdit ediyor. Ülkenin batısındaki bazı yerleşim birimleri boşaltıldı.

FRANSA

Fransa’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Ülkenin güney-batısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle son birkaç gün içinde 10 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bordeaux’nun güneybatısındaki Cazaux’da polis memurları ev ev dolaşarak 4 bin kişiyi tahliye etti. Araçlarıyla bölgeyi terk etmeye çalışanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Arcachon ve Landiras yakınlarında 73 kilometre karelik bir çamlık alan yandı.

Fransa İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Gregory Allione, sıcak hava dalgasının küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu belirterek “Bunun etkileriyle her gün itfaiyeciler ve sivil savunma ekipleri mücadele etmeye çalışıyor. Ve bunlar, 2030’da değil şimdi oluyor” dedi.

YUNANİSTAN

Orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan’da sivil savunma yetkilileri şiddetli rüzgarların beş bölgede yangın riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Bu yetkililere göre ülkenin orta kesimleriyle, başkent Atina’yı da içine alan Attika ve Girit en riskli bölgeler. Girit’te ve Attika’da bu sabah orman yangınları çıktığı haber veriliyor.

İNGİLTERE

İngiltere’de hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı günleri 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcak dalgası nedeniyle ülkede ilk kez ‘kırmızı alarm’ verilirken ulusal çapta acil durum ilan edildi. Bu, hayati tehlike olduğu ve günlük rutinlerin değişmesi gerektiği anlamına geliyor.

Avrupa Birliği’nin Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus’un afet yönetim birimi Güney Avrupa ve Fas’ta yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerin haritasını yayımladı.

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