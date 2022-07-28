Başbakan’dan bakanlara tatil uyarısı: Alçakgönüllü ve mütevazı olun

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, tatile çıkacak bakanlarını uyardı. Miçotakis, bakanlarına, "Yapacağınız birkaç günlük tatillerde mütevazı ve alçakgönüllü olun” dedi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis bugün parlamentonun kapanmasından önce gerçekleştirdiği üç saatlik son kabine toplantısına katılan bakanlara tatil süreci ile ilgili uyarılarda bulundu. Bakanlarına iyi tatiller dileyen Miçotakis'in bu hafta sonu gerçekleşecek 4-5 günlük tatilde bakanların siyasi doktrinlere uygun olarak tatil süreçlerinde alçak gönüllü, mütevazı ve abartmadan tatil yapmaları isteğinde bulunduğu açıklandı.

HERKES VATANDAŞ GİBİ HAREKET ETMELİ

Vatandaşların gergin bir dönemden geçtiğini belirten Başbakan Miçotakis'in herkesin dinlenmeye hakkı olduğunu belirterek “Hiç kimse siyasi figürlerin erdemli bir yaşam sürdürdüğünü görmek istemez. Bu nedenle hepimiz vatandaş ile aynı seviyedeyiz ve o şekilde hareket etmeliyiz” dediği Yunan medyasında yer aldı.

HERGÜN 50 YANGIN MEYDANA GELİYOR

Miçotakis Bakanlar Kurulu toplantısında, enerji, eğitim, sağlık, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt sorunlarına değindi, ülkede her gün en az 50 yangın çıktığını belirterek yangınlarla yoğun mücadele verdiklerini anlattı.

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