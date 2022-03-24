BM Genel Kurulu’ndan bir ‘Ukrayna’ kararı daha
BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci bir karar aldı.
193 üyenin yer aldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, Rusya’nın Ukrayna’dan çekilmesi yönünde çağrı yapıldı.
Alınan karara 140 ülke ‘Evet’ derken, Rusya, Suriye, Kuzey Kore, Eritre ve Beyaz Rusya ‘Hayır’ oyu kullandı, 38 ülke de çekimser kaldı.
Geçtiğimiz 2 Mart’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilmiş, alınan karar Genel Kurul'da ayakta alkışlanmıştı.
Oylama sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Ukrayna’daki düşmanlıklara son verin, silahları şimdi susturun” açıklamasını yapmıştı.