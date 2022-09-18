Çipras: Türkiye ile iletişim kanalının bulunmaması endişe verici

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, kendisini, Türkiye'nin sert söylemlerinden çok, Türkiye ile Yunanistan arasında bir iletişim kanalının bulunmamasının endişelendirdiğini ifade etti.

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Çipras, Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdi.

Çipras, Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik yaşandığını ancak son yıllardaki gerginliğin bir benzerinin daha önce yaşanmadığını vurguladı.

Söylemlerdeki gerginliğin sahaya da taşınmaması için önlem alınabileceğini savunan Çipras, her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de Başbakan Kiryakos Miçotakis’ten beklentisinin, ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması olduğunu ifade etti.

Çipras, iletişim eksikliği nedeniyle kazara bir gerginliğin, istenmeyen bir vukuata dönüşebileceğini savunarak, “Şu an iletişim kanallarının bulunmaması, beni gergin söylemlerden daha çok endişelendiriyor.” diye konuştu.

“YUNAN SAVUNMA SANAYİSİNE BİR TEK VİDE BİLE GİRMEYECEK”

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesini doğru bulduğunu belirten Çipras, ülkesinin silahlanma programı çerçevesinde üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmaları ise Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadıkları gerekçesiyle eleştirdi.

Çipras, Fransa’dan temin edilecek fırkateynlerin Fransa tersanelerinde üretileceğine dikkati çekerek, “Yunan vergi mükellefleri 14 milyar ödeme yapacakken, Yunan savunma sanayisine bir tek vida bile girmeyecek.” diye konuştu.

SYRIZA’nın iktidara gelmesi durumunda Yunanistan’ın fırkateyn alımına yönelik imzaladığı anlaşmaları yeniden değerlendireceğini belirten Çipras, “Anlaşmaları iptal etmeyeceğiz, devletin devamlılığı vardır ancak kamu için daha faydalı hale getirmek amacıyla anlaşmaları tekrar müzakere edeceğiz.” dedi.

“GÖÇMEN SORUNU İÇİN AVRUPA STRATEJİSİ GEREKLİ”

Çipras, Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümeti, göçmen politikalarına ilişkin olarak da eleştirdi.

Meriç’e çelik duvar örülmesinin, sorunun temeline çözüm getiremeyeceğini ifade eden Çipras, göçmen sorununun Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Türkiye ile Avrupa arasında bir sorun olduğunu öne sürdü.

Çipras, göçmen sorununun ancak Avrupa Birliğinin, yasal göç stratejisi gibi genel bir strateji belirlemesi ile çözülebileceğini ileri sürdü.

Yunanistan’daki tarım, turizm gibi bazı iş kollarında istihdam eksikliği olduğuna ve bazı iş kollarında Yunan vatandaşlarının çalışmaya çok istekli olmadığına dikkat çeken Çipras, göçmenlerin Yunanistan devletinin belirleyeceği kurallar çerçevesinde topluma entegre olmasının da ülkedeki göçmen sorunu için bir çözüm olabileceğini söyledi. (AA)

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