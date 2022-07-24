Esad’dan Facebook yasağı: Bunları takip edene ceza var

Yıllardır savaşın, şiddetin ve belirsizliğin hüküm sürdüğü Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad akıllara durgunluk veren bir karara imza attı.

Sozcu.com.tr

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Arap Baharı’ndan beri savaşın ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de Beşar Esad’dan akıllara durgunluk veren bir karar ve Türkiye’ye yönelik suçlama geldi.

Şam merkezli medya kuruluşu Majesty News, Suriyeli yetkililerin “yurt dışından yönetilen” Facebook gruplarını ve hesaplarının tam listesini verdiğini aktardı. Suriyeli yetkililer bu grupları Facebook üzerinden takip edenlere yönelik işlem başlatılacağını açıkladı.

Siber suçla mücadele biriminden yetkililer 20 Facebook sayfasının ismini sıralarken, bu hesaplardan bazılarının Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, İsrail ve Meksika’dan yönetildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu gruplarda paylaşım yapan, beğeni veren ya da sadece takip edilenler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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