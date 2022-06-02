Eski Fransa güzeline 17 milyon 600 bin TL’lik “hediye ev” suçlaması

Eski bir Fransa Güzeli, servetini yolsuzluğa borçlu olduğundan şüphelenilen bir Afrika hükümdarı tarafından kendisine verilen yaklaşık 17 milyon 600 bin TL'lik (1 milyon Euro) bir daireyle ilgili olarak suçlandı.

Sozcu.com.tr

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41 yaşındaki eski Fransa Güzeli Sonia Rolland, ülkesinin hammaddelerini, özellikle de petrolü satmak için yapılan anlaşmaların bir parçası olarak yüz milyonlarca Euro’yu kullandığı iddia edilen Gabon’un rahmetli başkanı Omar Bongo’nun haksız kazançlarından yararlanmakla suçlanıyor.

Times’ın haberine göre, ailesi Ruanda’daki soykırımdan kaçtıktan altı yıl sonra 2000 yılında Fransa Güzeli unvanını kazanan Rolland, Paris’teki dairesini Bongo’dan hediye kabul ettiği için “saflık” yaptığını kabul etti, ancak hata yaptığını reddetti. Fransız basını, savcıların mülke el koymak için işlemlere başladığını bildirdi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 2008 yılında Bongo ve diğer iki Afrika hükümdarı, 1979’dan beri Ekvator Ginesi’nin başkanı olan 79 yaşındaki Teodoro Obiang ve 1997’den beri Kongo Cumhuriyeti’nin devlet başkanı olan 78 yaşındaki Denis Sassou-Nguesso’ya dava açtı.

Yolsuzlukla mücadele derneği, Afrikalı liderlerin yolsuzluk gelirlerini Fransa’da mülk, lüks arabalar ve diğer varlıkları satın almak için kullandığını iddia etti.

“GABON GÜZELİ” YARIŞMASINI DÜZENLEYECEKTİ

Bongo, 2009 yılında 73 yaşında vefat etmeden önce yaklaşık 42 yıl Gabon’un başkanlığını yapmıştı.



Polis, Bongo’nun Fransa’da 85 milyon Euro değerinde en az 39 mülk satın aldığını, bu mülklerin aralarında da Rolland gibi aile ve arkadaşlarına verdiği diğer daire ve evlerin bulunduğunu söyledi.

Başkanın merhum eşi Edith Bongo, Rolland’dan bir Gabon Güzeli yarışması düzenlemesini istedi.

Rolland bu yıl Libération gazetesine verdiği demeçte, “Edith Bongo, taşıdığım Afrika imajı için bana teşekkür etmek için bana bir hediye vereceğini söyledi. Edith onların gurur ve neşe kaynağı olduğumu söylemişti. Beni küçük kardeşi olarak gördü” dedi.

ON YIL HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

2006 yılında tamamlanan daire o sırada 640 bin Euro’ya mal oldu ve şu anda 1 milyon Euro’dan fazla bir değere sahip. Hala Rolland’ın elinde bulunuyor.

Bu hafta savcılar, eski güzellik kraliçesini, zimmete para geçirilmiş kamu fonları aldığı iddiasıyla resmi soruşturma altına aldı.

Rolland, en fazla on yıl hapis cezasıyla karşı karşıya, ancak suçlu bulunursa para cezası ve ertelenmiş hapis cezası alması daha olası görünüyor.

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