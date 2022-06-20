Eski gerilla, Kolombiya’nın ilk solcu lideri seçildi

Kolombiya'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu, eski bir gerilla olan solcu aday Gustavo Petro kazandı. Yıllardır sağ iktidarların kontrolünde olan ülkede Petro, Kolombiya tarihinin ilk solcu lideri oldu.

Sozcu.com.tr

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Kolombiya’da devlet başkanlığı seçimini, eski bir gerilla olan solcu aday Gustavo Petro kazandı. Ülkede dün düzenlenen ikinci turda Petro, oyların yüzde 50,5’ini alarak sağcı rakibi Rodolof Hernandez’i yenilgiye uğrattı.

Petro, zafer konuşmasında ülkesine değişim getireceğini belirtti. Petro’nun başkan yardımcısı Francia Marquez, ülkede bu görevi üstlenecek ilk siyah kadın olacak.

Latin Amerika'daki birçok ülke Petro'yu tebrik ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Kolombiya ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti.

HAPİSHANEDE İŞKENCE GÖRMÜŞTÜ

Yıllardır sağ iktidarların kontrolünde olan ve ABD'yle yakın ilişkilere sahip ülkede Petro, Kolombiya tarihinin ilk solcu lideri oldu. Gustovo Petro, 1980'lerde 17 yaşındayken M-19 gerilla örgütüne katılmış ve ordu tarafından yakalanarak 2 yıl hapishanede işkence görmüştü. Bir dönem Kongre üyesi olan Petro, 2012-2015 yılları arasında başkent Bogota'nın belediye başkanlığını yapmıştı.

Ülke, hâlâ solcu gerilla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'yle (FARC) yaklaşık 60 yıl süren ve 2016'daki barış anlaşmasıyla sona eren çatışmaların yaralarını sarmaya çalışıyor. Diğer bir gerilla örgütü olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve uyuşturucu çeteleriyle süren çatışmalar nedeniyle ülkede şiddet son dönemde yeniden yükselişe geçti.

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