Estonya ve Finlandiya’dan AB’ye çağrı: Ruslara vize vermeyin

Estonya ve Finlandiya başbakanları yaptıkları açıklamada Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak çok sert önlemler alınmasını istedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan savaş devam ederken Estonya ve Finlandiya’dan dikkat çekici bir çıkış geldi. İsveç’le birlikte Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla NATO’ya girme çalışmalarını hızlandıran Finlandiya’nın Başbakanı Sanna Marin, devlet TV’si YLE’ye konuştu.

Marin, “Rusya’nın saldırıyı gerçekleştirip, Avrupa üzerinde bir savaş başlattıktan sonra Rusların hiçbir şey olmamış gibi normal bir şekilde yaşaması, Avrupa’ya gitmesi ve turist olması doğru değil” dedi.

Marin’den sonra Estonya Başbakanı Kaja Kallas da açıklamalarda bulundu. Kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kallas, “Avrupa’yı ziyaret etmek bir ayrıcalık, bir insan hakları değil. Rusya ile turizmin hemen bitirilmesi gerekiyor” dedi.

Rusya ile sınır paylaşan Estonya ve Finlandiya, Rusların ziyaret etmesine karşı olduğunu daha önce de açıklamıştı. Rusya’dan hava yoluyla AB’ye girmeye yasak getirilirken birçok Rus, kara yoluyla bu iki ülkeye geçtikten sonra uçakla diğer AB ülkelerine giriş yapabiliyor.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın 'Putin-Zelenskiy görüşmesi' önerisine Rusya'dan yanıt

İlginizi Çekebilir Rusya'dan dünyayı endişelendiren nükleer hamle! Anlaşmayı durdurdular