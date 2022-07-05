Guardian: Türkiye’de fiili kürtaj yasağı var

ABD’de Anayasa Mahkemesi’nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarma kararı ülkede büyük tepkiye yol açarken Türkiye’de de kadınlar, kürtaj konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye’de fiili bir kürtaj yasağı uygulandığını belirttiği haberinde, birçok kadının kürtaj olmak için hastane hastane dolaşmak zorunda kaldığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de kürtajı yasal hale getiren 50 yıllık “Wade’e karşı Roe” kararının iptali tüm dünyada kürtaj hakkını gündeme taşıdı.

İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'de kadınların kürtaj hakkıyla ilgili çarpıcı bir habere imza attı. “Yasal ama aslında yasak: Türkiye'de kadınların ücretsiz ve güvenli kürtaj hakkı reddediliyor” başlıklı haberde, Türkiye'de fiili bir kürtaj yasağı uygulandığı, birçok kadının kürtaj olmak için hastane hastane dolaşıp sonunda para vererek bu hakkı kullanabildiği belirtildi.

Türkiye'de kürtaj tüm kadınlar için 10 haftaya kadar, sağlığa bağlı nedenlerden dolayı da hamileliğin 20. haftasına kadar yasal bir hak. Bu işlem yasalara göre devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabiliyor.

BİRÇOK HASTANE REDDEDİYOR

Guardian'a konuşan 27 yaşındaki Esra isimli bir genç kadın ise, İstanbul'da kürtaj olacak bir yer bulmakta çok zorlandığını, neredeyse hepsinin operasyonu yapmayı reddettiğini anlattı. Öğretmen olan genç kadın, birçok özel hastanenin de kürtaj için çok yüksek paralar istediğini belirterek “Gün geçtikçe yer altındaki sağlıksız bir yere düşeceğim konusunda endişem arttı” dedi.

Nihayetinde kürtaj için bir yer bulduğunda da doktorun kendisini bebeği doğurması için ikna etmeye çalıştığını anlatan Esra, sonunda bebeği aldırdığını ama üç hafta sonra kanaması başladığını ve kürtajın kısmen yapıldığının ortaya çıktığını ifade etti. Genç kadın, operasyon sonrasında sürekli sancı çektiğini ve artık asla çocuk sahibi olamayacağından endişelendiğini belirtti.

‘FİİLİ KÜRTAJ YASAĞI’

Guardian, Türkiye'de kadınların ücretsiz ve güvenli kürtaja ulaşımının giderek daha fazla tehdit altında olduğunu ve 1983'te kürtaj hakkının yasal hale getirilmesi sonrasında artan operasyon oranının son yıllarda hızla düştüğünü yazdı. Haberde, Kadir Has Üniversitesi’nin bir çalışmasında, 2020'de İstanbul'da taleple kürtaj yapan tek bir devlet hastanesi kalmadığı kaydedildi.

Birçok kadının da kürtaj talebiyle gittikleri hastanelerde, yasaya göre kürtajın yasak olduğu ya da sadece evli kadınlara yapıldığı yönünde yanlış bilgilendirildiği belirtildi.

Guardian'a konuşan son dönemde bebek aldırmış 10'dan fazla kadın da devlet hastanelerinde kürtaj olamadıkları için özel hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Filiz isimli bir hemşire, “Fiili bir yasak var. Türkiye yasalarına göre bir doktor kadına kürtaj olamayacağını söyleyemez ama kürtaj hakkının reddi çok yaygın. Kadınlar hastane hastane dolaşıp yalvarmak zorunda kalıyor” dedi.

Haberde, bu fiili yasağı AKP hükümeti döneminde daha da arttığına ve o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2012'de kürtajı “cinayet” olarak niteleyerek “En az 3 çocuk” politikasını savunduğuna dikkat çekildi.

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