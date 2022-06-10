İngiltere hükümetinden Kraliçe II. Elizabeth’e özel hediye

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlamak için organize edilen Platin Jübile etkinlikleri geçen hafta sona erdi. İngiliz hükümeti de kutlamalara özel bir hediyeyle katıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere hükümeti, Kraliçe Elizabeth’in “platin” yıldönümünü kutlamak için, kapağında Downing Street 10 Numara’daki başbakanlık ofisinin siyah ön kapısının yer aldığı ve özel olarak yaptırılmış bir müzik kutusu gönderdi.

96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, İngiltere tahtındaki 70. yılını uzatılmış bir resmi tatil ile Londra’daki renkli ve eksantrik bir gösterinin ardından pazar günü sarayının balkonunda görünerek sonuçlandırdığı bir dizi etkinlikle kutladı.

Reuters’ın haberine göre, geleneğe uygun olarak hükümet, Platin Jübile vesilesiyle, ayrıntıları perşembe günü açıklanan bir hediye ile kutladı.

Açıldığında Handel’in “Hallelujah”ının çaldığı müzik kutusu, bakır üzeri emaye olarak hazırlandı. Ayrıca kraliçenin saltanatı sırasında tanıştığı 14 İngiliz başbakanının portrelerini de içeriyor.

Başbakanlık ofisi, yaptığı açıklamada, “İç kapakta, kabinenin isimlerini içeren bir yazı; halkına ve sevgili İngiliz Milletler Topluluğu’na olan bağlılığına ve hizmetine olan sarsılmaz hayranlığı ve saygıyı göstermek için bir jest olarak bulunuyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile'ye özel animasyon videosu gündeme oturdu

İlginizi Çekebilir Tüm dünyanın gözü kulağı burada: Kraliçe'nin Platin Jübile'si başladı

İlginizi Çekebilir Prens Harry ve Meghan Markle ne kraliyete ne de Netflix'e yaranabiliyor