İsrail maslahatgüzarı: İlişkilerde sonraki aşamaya geçildi

Ocak 2021’den bu yana resmi olarak Türkiye’de görev yapan Lillian, yeni döneme ilişkin olarak, “İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerde çok net bir şekilde bir sonraki aşamaya girdiğimizi düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Lillian, bölgede daha önce de yaşandığı gibi krizlerle karşı karşıya kalınabileceğine işaret ederek “Bizim coğrafyamızda mesele krizlerin ortaya çıkması değil ne zaman olacağıdır. Ve geçtiğimiz yıl içinde yarattığımız sürecin, çatışma önleyici mekanizma içerdiğine inanıyorum. Ve eğer bu çatışmayı önleme mekanizmasını akıllıca kullanırsak, gelecekteki krizleri kontrol altına alabiliriz” diye konuştu.

İki ülkenin resmiyet kazanan normalleşme sürecinde herhangi bir üçüncü tarafın arabuluculuğunun söz konusu olmadığını belirten Lillian, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzlaşma süreci her iki hükümetin kararıydı. Bu konuda hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın hem de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın ismini vermeliyim. Bizim Dışişleri Bakanlığı Müsteşarımız ile çok önemli aktörler olarak bu süreci gerçekten çok akıllıca ve dikkatli bir şekilde yönettiler. Süreç sonunda gemimizin hedefe ulaşmasına çok sevindim. Ama yine de önümüzde çok uzun bir yolculuğun olduğunu biliyorum.”

YENİ ELÇİ BİRKAÇ HAFTAYA BELLİ OLUR

Yeni atanacak İsrail’in Ankara Büyükelçisinin kim olacağı yönünde soruya ilişkin, henüz kesinleşmiş bir ismin mevcut olmadığını söyleyen Lillian, “Yeni elçinin ismini öğrenmemiz birkaç haftadan fazla sürebilir.” dedi.

Lillian, iki ülke arasında aynı zaman diliminde elçilerin isimlerinin açıklanması yönünden bir karar alınmadığını ifade ederek her iki tarafın da kendi takvimine uygun bir şekilde açıklamasına saygı duyduklarını ve bunun bu şekilde olması gerektiğine inandıklarını söyledi.

İsrail ve Türkiye arasında karşılıklı büyükelçi atama kararının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen hafta yaptığı “Filistin’in haklarını savunmaya devam edeceğiz.” açıklaması anımsatılan Lillian, Filistin meselesindeki gelişmelerin Türkiye- İsrail ilişkilerini olumsuz etkileme ihtimaline ilişkin, “Kesinlikle bunu ummuyorum.” dedi.

Lillian, İsrail merkezli yayın yapan “Times of Israel” sitesinde pazar günü yer alan röportajında iki ülkenin normalleşmesi sürecine yönelik kullandığı “Mükemmel bir evliliğe sahip olmayacağımızı biliyoruz” ifadesini neden kullandığını anlattı.

“Mükemmel” kelimesinin çok büyük bir anlamı olduğunu vurgulayan Lillian, uzun süredir evli olan biri olarak evliliklerin zorluğunun farkında olduğunu ve buna dikkat çekmek için bu benzetmeyi yaptığını belirtti. (AA)