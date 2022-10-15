İsveç’in yeni hükümetinden Türkiye açıklaması

İsveç'te yeni hükümeti kurmak için anlaşma sağlayan ve başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Ulf Kristersson, NATO üyeliği için Türkiye’yle yapılan anlaşmaya dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsveç'te yeni kurulacak hükümet, NATO üyeliği için Türkiye'yle yapılan anlaşmaya uyacağını açıkladı.

Türkiye, terör örgütlerini desteklemekle suçladığı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarını, askeri ittifakın haziran ayında Madrid'deki zirvesinde geri çekmiş, zirvede Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. İsveç, geçen ay da Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu hafta yaptığı açıklamada Finlandiya ve İsveç'le temasların devam ettiğini ancak iki ülke tarafından Türkiye'nin terörle ilgili beklentilerine yönelik bir adım atılmadığını söylemişti.

‘TÜRKİYE’Yİ İKNA EDEBİLİRİZ’

İsveç’te dün ılımlı Muhafazakar Parti hükümeti kurmak için anlaştı. Partinin lideri Ulf Kristersson, sağ bloktan Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kuracağını, dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin hükümete destek vereceğini belirtti.

Gelecek hafta başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Kristersson, Türkiye'yle NATO üyeliği konusunda yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalar da yaptı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yoğun görüşme trafiği olduğunu kaydeden Kristersson, “Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum” dedi.

İsveçli siyasetçi, “Finlandiya ve İsveç ortak olarak ittifaka katılmak istiyor ve diğer NATO ülkeleri de bundan yana. Bu konuda Türkiye'yi ikna edebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin yanı sıra Macaristan da henüz iki ülkenin NATO'ya katılımına onay vermedi.

İlginizi Çekebilir İsveç'te hükümeti kurmak için anlaşma sağlandı

İlginizi Çekebilir Finlandiya'dan NATO açıklaması: Sürecin ilerlemesi Erdoğan'a bağlı