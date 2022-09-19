Japonya’da Nanmadol tayfununda bir kişi öldü

Doğu Asya’da ortaya çıkan Nanmadol tayfununun etkisi altında kalan Japonya’nın güneyinde 1 kişi hayatını kaybetti, 70’e yakın kişi yaralandı.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA), güneydeki Kyuşu bölgesinde etkili olan Nanmadol tayfununa karşı afet uyarıları ve tahliye çağrıları gündeme geldi. Afet uyarı sisteminde önce en yüksek 5 kodlu verilen uyarı daha sonra 4 seviyesine düşürüldü. Bölgede, 3,7 milyon hane ve yaklaşık 8 milyon kişiye yönelik tahliye çağrısı ise 4,2 milyon hane ve yaklaşık 9 milyona kişiye genişletildi.

Tayfunun etkili olduğu Miyazaki eyaletinde 1 kişi hayatını kaybederken tahliye çağrılarının yapıldığı Kyuşu, Şikoku ve Çuugoku bölgelerinde 70’e yakın kişi yaralandı. Nandamol tayfununun Kyuşu’nun kuzeyine yönelerek başkent Tokyo’nun da yer aldığı ana kara Honşu’ya doğru hareket ettiği bildirildi.

Ülkede bu yıl meydana gelen 14. tayfun olarak tanımlanan “Nanmadol’un farklı noktalara doğrusal hareketli yağışlar taşıyacağı” kaydedildi.

Başbakan Kişida Fumio, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’ye yapacağı ziyaretini bir gün erteleyerek halktan “en ufak bir tehlikenin sezilmesi halinde” ivedilikle tahliye noktalarına sığınmalarını istedi.

JMA önceki uyarısında, “şimdiye kadar deneyimlenmemiş düzeydeki fırtınanın” bölge geneline rekor düzeyde yağışa yol açacağı uyarısında bulunmuştu. (AA)