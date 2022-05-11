Kadınları ‘oda’ karşılığında cinsel ilişkiye zorlayan adam yargılandı

52 yaşındaki bir adam, intihara meyilli evsiz kadınlara seks yapmak, bikini giymek ve bağlamak karşılığında evinde yer verdiği için bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr

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Enteresan olay İngiltere’de gerçekleşti. 52 yaşındaki Christopher Cox, BDSM ve esaret içeren seks eylemleri gerçekleştirmeyi kabul etmesi şartıyla bir kadına, kendi evinde ücretsiz bir şekilde kalmayı teklif etti.

Daily Mail’in haberine göre, kadının bikini giymeye ve her gece adamın yatağında yatmaya zorlandığı duyulunca, Cox, ITV kanalında yayınlanan The Kyle Files isimli programı tarafından tuzağa düşürüldü.

Program ekibi, adamın yayınladığı, “ihtiyacı olan bir kızı” hedefleyen ilanı buldular ve gizli göreve gitmeye karar verdiler.

POLİSİN DAHİL OLMASI UZUN SÜRDÜ

Paylaşımda “Sen eve kapatılıp kaçmak isteyen 16 yaş üstü bir genç kız mısın? Belki evsizsiniz ve güvenli bir çıkış yolu göremiyorsunuz? 14-28 yaşlarında bir genç kız için kalacak boş bir odam var” ifadeleri yer alıyordu.



Cox’la yüzleşilmesine rağmen, adam sadece bir ay sonra kendisi de gazeteci olduğu ortaya çıkan başka bir kadına daha mesaj attı.

Polis ise, suçtan, “kiralık seks iddialarını dikkate alınmasına yardımcı olacak” yeni yönergenin yürürlüğe girmesinden iki ay sonra, Mart 2019’da haberdar oldu.

Suç, Mayıs ve Kasım 2018 arasında gerçekleşti ve üç ayrı kadınla ilgili oldu.



Mahkemede mağdur kadınlar da konuşurken sanık, kadınların sürekli bikini giymeleri ve barınma karşılığında kendisine cinsel hizmetler sunmaları gerektiğini söyledi.

Dava neticesinde Cox, fuhuş kontrolü yapmak suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fuhuşa neden olma veya tahrik etme suçundan da altı aylık hapis cezasının aynı anda işleyeceği belirtildi.

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