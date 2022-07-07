Kızı intihar eden acılı baba: “Sosyal medya mesajlarını yayınlayın”

14 yaşındaki kızı canına kıyan baba, çocukları öldükten sonra sosyal medya hesaplarına erişebilmeleri için ebeveynlere çağrıda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’de yaşayan Mariano Janin, kızı Mia’nın geçen yıl mart ayında, ölümünden bir gece önce telefonunda zorbalık mesajları gördüğüne inanıyor. Janin, “Ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Bunun bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız” diyor.

Acılı ebeveynler, mahkeme kararı olmadan çocuklarının hesaplarına erişmek için mücadele ediyor.

Times’ın haberine göre, NSPCC, Barnardo’s ve Save the Children’ın da aralarında bulunduğu otuz yedi hayır kurumu, meclisten geçen Çevrimiçi Güvenlik Yasası’na konuyla ilgili bir maddenin eklenmesini istedi.



Kuzey Londra adli tıp mahkemesinde geçen ay Mia’nın ölümüyle ilgili soruşturma öncesi bir duruşmada, çocukların hayati kanıtlar içerebilecek Snapchat hesaplarının, öldükten beş gün sonra öğretmenlerin talimatıyla silindiği söylendi.

BABA ŞÜPHELENİYOR

Janin ise, kızı Mia’nın dramayı ve sanatı sevdiğini, amigoluk gibi hobileri olduğunu ve okulda zorbalık yaşadığını bildiğini söyledi. Bir videonun veya mesajın onu köşeye sıkıştırmış olabileceğinden endişe ediyor, ancak ölümünden önce ne gördüğünü veya okuduğunu bilmiyor.

Anlatılana göre, ölmeden önceki gece, Mia, ailesine okulunu değiştirip değiştiremeyeceğini sordu. Soruşturma, bir arkadaşına “zihinsel olarak zorbalığa uğramaya hazırlandığını” söylediği bir sesli mesaj gönderdiğini ortaya çıkardı. Telefonu, ölümünden sonra polise teslim edildi ancak kilitli kaldı.

Janin de, geçen ay Sunday Times’a, “Bilgileri olan ebeveynler, lütfen adli tabibe götürün. Mia için olduğu kadar diğer çocuklar için de neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Lütfen yardımcı olun” dedi.

Mia, Kuzey Londra’daki Özgür Yahudi Okulu’nda 2017’den beri intihar eden üçüncü öğrenci oldu. Mia’nın ölümü sırasında görevde olmayan başöğretmen, “Aile gibi, okul da dış soruşturmaların bulgularının yayınlanması için bekliyor ve bu yayının en kısa sürede olmasını umuyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Ünlü Instagram fenomeni önce tüm paylaşımlarını sildi, sonra da intihar etti

İlginizi Çekebilir Japonya 'selfie silen' uygulamayla pedofiliye savaş açıyor

İlginizi Çekebilir Kelepçeli şekilde, polisle birlikte denize atlayıp intihar etmek istedi