KKTC devlet piyangosunda skandal: EOKA’cıların fotoğrafını bastılar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde akıllara durgunluk veren bir skandal yaşanıyor... 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafını bastılar.
Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü için çıkarılan 8 Ağustos tarihinde yapılacak piyango çekilişinde akıllara durgunluk veren bir hata yapıldı. Piyango biletine Erenköy mücahitleri yerine EOKA’cıların fotoğrafı basıldı.
KKTC medyasında yer alan haberde bu hatanın sanatçı Yıltan Taşçı tarafından fark edildiği belirtildi. KKTC Başbakanlığı’na bağlı Piyangolar İdaresi’nin EOKA’cıların fotoğrafını basmasını Kıbrıs Detay gazetesi manşetlerine taşıdı.
TÜRK BAYRAĞI DETAYI
KKTC’li yetkililerin Erenköy mücahitleri yerine EOKA’cıların fotoğrafını basması ile ilgili bir açıklama gelmedi.
23 Nisan 1964’te St. Hilarion bölgesinde çekilen fotoğrafta EOKA’cılar ele geçirdikleri Türk bayrağı ile sözde zaferi kutluyorlardı.