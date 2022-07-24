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KKTC devlet piyangosunda skandal: EOKA’cıların fotoğrafını bastılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde akıllara durgunluk veren bir skandal yaşanıyor... 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafını bastılar.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:30 - 24 Temmuz 2022 Güncellenme:
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KKTC devlet piyangosunda skandal: EOKA’cıların fotoğrafını bastılar

Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü için çıkarılan 8 Ağustos tarihinde yapılacak piyango çekilişinde akıllara durgunluk veren bir hata yapıldı. Piyango biletine Erenköy mücahitleri yerine EOKA’cıların fotoğrafı basıldı.

KKTC medyasında yer alan haberde bu hatanın sanatçı Yıltan Taşçı tarafından fark edildiği belirtildi. KKTC Başbakanlığı’na bağlı Piyangolar İdaresi’nin EOKA’cıların fotoğrafını basmasını Kıbrıs Detay gazetesi manşetlerine taşıdı.

KKTC medyası skandal hatayı manşetlere taşıdı.

TÜRK BAYRAĞI DETAYI

KKTC’li yetkililerin Erenköy mücahitleri yerine EOKA’cıların fotoğrafını basması ile ilgili bir açıklama gelmedi.

23 Nisan 1964’te St. Hilarion bölgesinde çekilen fotoğrafta EOKA’cılar ele geçirdikleri Türk bayrağı ile sözde zaferi kutluyorlardı.

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