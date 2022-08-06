Maymun çiçeğine yakalanan kadın konuştu: “Cinsel bir aktivitede bulunmadım”

Son dönemde yeni bir salgın hastalık olarak insanları korkutmaya başlayan maymun çiçeğinin temas ve cinsel ilişki yoluyla bulaştığı söyleniyordu. Şimdi virüse yakalanan Gürcistanlı bir kadın, "cinsel anlamda hiçbir şey yapmadığını" söyledi.

Sozcu.com.tr

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Gürcistan’da yaşayan Camille Seaton, kasiyer olarak çalışırken maymun çiçeğine yakalandığını düşünüyor.

Seaton, WSB-TV’ye göre, “Bu hastalığa yakalanmak için cinsel bir aktivitede bulunmadığımı bilmenizi istiyorum. Bu şey yayılıyor. Burada” dedi.



Kasiyer kadın, yüzünde “darbeler” gördüğünü ve ilk başta sivilce olduğunu düşündüğünü söyledi. Maymun çiçeği genellikle vücutta lezyonların çıkmasına neden oluyor.

Seaton, yüzünde gelişen lezyonların yanı sıra, maymun çiçeği ile ilişkili diğer yaygın semptomlar olan yorgunluk, baş ağrısı ve titreme de yaşadı.

O zaman test yaptırmaya karar verdi. “Sonuçları bekledim ve olumluydu. Maymun çiçeği geçirdim” diyen Seaton şimdi iyileşme aşamasında.

HERKES HASTALIĞA YAKALANABİLİR

4 Ağustos itibariyle, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dünya genelinde 7,102’si ABD’de olmak üzere 26.519 onaylanmış maymun çiçeği vakası bildirdi.

Maymun çiçeği vakaları, gay topluluğu içinde yoğunlaşmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, vakaların oraya özel olmadığını yinelemeye devam ediyor. Virüs, enfekte bir kişiyle doğrudan, fiziksel temas yoluyla yayılıyor, yani herkes ona yakalanabilir.



Bulaşıcı hastalık uzmanı ve Sheba Tıp Merkezi’ndeki Seyahat Tıbbı ve Tropikal Hastalıklar Merkezi Direktörü Profesör Eyal Leshem, Newsweek’e verdiği demeçte, maymun çiçeğinin acil durumuna rağmen, uzmanların bu aşamada kısıtlamalar ve maske zorunlulukları gerekeceğini düşünmediklerini söyledi.

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