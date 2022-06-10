McDonald’s yeni ismi ve değişen logosuyla Rusya’ya dönüyor

ABD'li yemek zinciri McDonald's MCD.N, Rusya'da ilk şubesini açmasından beri geçen 30 yılı aşkın süre sonra bu Pazar günü yeni sahibiyle ve yeni marka adıyla Rus fast food severlere yeniden hizmet vermeye başlayacak.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından pek çok dünya devi marka, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ülkeden çıkma kararı almıştı.

Küresel fast food devi McDonald’s da bu firmalardan biri olurken, Rusya’daki tüm restoranlarını iş insanı Alexander Govor’a satmak için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Şimdi ise McDonald’s’ı devralan fast food zinciri, yeni logosunu tanıttı.

Yeni logo tasarımı yeşil bir arka plana karşı kırmızı-turuncu bir daire ve iki turuncu çizgiden oluşuyor. Görüntünün iki çubuk sarı kızarmış patates ve sarı-turuncu bir burgeri temsil ettiği belirtildi. Yeşil arka planın ürün ve hizmetlerin kalitesini temsil ettiği açıklandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, yeni logonun Bangladeş bayrağıyla benzerliğine dikkat çekti.

Rus basınında yer alan haberlere göre, McDonald’s’ın Rusya’daki restoran zincirinin yeni sahibi, zincirin Rusça uygulamasının adını ‘Moy Burger’ (‘Burgerim’) olarak değiştirdi. Şirketten RBK gazetesine yapılan açıklamada, ‘Moy Burger’ adının geçici olduğu, uygulamanın tekrar güncelleneceği ve güncel versiyonda zincirin nihai adının kullanılacağı belirtildi.

Mobil uygulamanın ana sayfasında şöyle bir sloganın yazdığı görüldü: “Bazı şeyler değişiyor ancak istikrarlı çalışma kalıcı.”

PAZAR GÜNÜ AÇILIYOR

McDonald’s, bu Pazar günü Rusya’nın milli kurtuluş günü olarak kutlanan Rusya Günü’nde, Ocak 1990’da Rusya’daki ilk şubesini açtığı Moskova’nın Puşkin Meydanı’ndaki aynı simgesel lokasyonda yeni ismiyle açılışını yapacak.

1990’ların başında Sovyetler Birliği dağıldığında, Soğuk Savaş geriliminin düşürülmesini somutlaştırmak için Rusya’daki ilk şubesini açan McDonald’s, milyonlarca Rus’un Amerikan yemeğini ve kültürünü tatmasına vesile olmuştu. McDonald’s’ın Rusya’ya girişi gibi, oradan çıkışı da Rusya ve Batı arasındaki diplomatik ilişkilerdeki değişimi sembolize ediyor.

Şirket, geçen ay yaptığı duyuruda, Rusya’daki restoranlarını Alexander Govor adlı yerel bir lisans sahibine devredeceğini açıklamıştı. Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından, McDonald’s da Rusya’yı terk eden Batılı şirketler kervanına katılmıştı.

ZORLU SÜREÇ

McDonald’s’ın Rusya’daki restoranlarını devrettiği yerel lisans sahibi Alexander Govor, yeni marka altında ülke genelindeki 1,000 lokasyonda şube açmayı ve restoran zincirinin tüm kapalı şubelerini iki ay içinde yeniden açmayı planladığını açıkladı. Fakat yeni markanın önünde zorlu bir süreç var gibi gözüküyor.

Finlandiya’daki University of Vaasa’nın uluslararası pazarlama departmanında çalışan Profesör Peter Gabrielsson, bir markayı inşa etmenin on yılları bulduğunu ve lansmanın bir markanın gelecekteki başarısı için çok önemli olduğunu belirtti.

“Açılış günü önemli çünkü tüketiciler ilk defa bir markayı ve onun ne anlama geldiğini sahiden hissedip, görüp, ona dokunabilirler” diyen Gabrielsson, “Tepkinin ne olacağı önemli ve muhakkak insanlar bunu McDonald’s ile kıyaslayacaklardır” dedi.

Dünyanın en büyük hamburger zinciri McDonald’s, Rusya’daki yaklaşık 850 şubesinin %84’ünün kontrolüne sahipti. Şirketin, Rus pazarından çıkarak, şubelerini Govor’a devretmesinden dolayı 1.4 milyar dolara kadar kaybı olmuştu.

McDonald’s geçen yıl toplam cirosunun yaklaşık %9’una tekabül eden 2 milyar doları Rus ve Ukrayna pazarından elde etmişti. McDonald’s’ın Rusya’daki restoranlarını 15 yıl içinde tekrar satın alma hakkı bulunuyor.

TASS haber ajansının, bir başka franchise sahibi Rosinter Restaurants’a ROST.MM yakın bir kaynağın verdiği bilgilere dayandırdığı Çarşamba günkü haberine göre, McDonald’s’ın Moskova ve St. Petersburg’daki hava alanı ve tren istasyonlarındaki şubeleri 2023’e kadar hizmet vermeye devam edecek.

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