Prens Charles’ın vakfı, Usame Bin Ladin’in ailesinden bağış almış

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in büyük oğlu ve tahtın bir numaralı varisi Prens Charles, yine bir bağış skandalıyla karşı karşıya... Prens Charles'ın, Usame bin Ladin'in ailesinden yaklaşık 22 milyon TL (1 milyon sterlin) para aldığı iddiası İngiltere gündemine bomba gibi düştü.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Sunday Times gazetesi, daha önce de aldığı bağışlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Prensi Charles’ın El Kaide’nin kurucusu Usame bin Ladin’in ailesinden 1 milyon sterlin bağış aldığını açıkladı.

Habere göre, İngiltere’de tahtın bir numaralı varisi olan Prens Charles, parayı 11 Eylül saldırılarını planlayan El Kaide’nin kurucusu Usame bin Ladin’in üvey kardeşleri Bekir bin Ladin ve kardeşi Şefik’ten aldı. 73 yaşındaki Charles, Usame bin Ladin’in Pakistan’da ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmesinden iki yıl sonra, 30 Ekim 2013’te Londra’daki Clarence House’da Bekir bin Ladin ile bir görüşme yaptı.

Prens Charles, bağışı alan Clarence House ve Galler Prensi Yardım Fonu’ndaki (PWCF) danışmanların itirazlarına rağmen parayı kabul etti. Kaynaklara göre, Charles’ın danışmanlarından bazıları, parayı kabul etmemesi konusunda prensi defalarca uyardı.

“İTİBARI ZEDELENECEK”

Çalışanlardan birinin, haberin medyaya sızmasının ülke çapında öfkeye yol açacağı konusunda prensi uyardığı ve “tarihin en kötü terör saldırısını gerçekleştiren kişinin ailesinden para kabul ettiği ortaya çıkarsa kimse için iyi olmaz” dediği kaydedildi.

Bir başka saray yetkilisi de, ödemenin Charles’ın ve hayır kurumunun itibarını sarsacağından “korktuğunu” söyledi ve “Dünyada başka para kaynakları da var” diye ekledi.



İLK SKANDAL DEĞİL

İngiliz Sunday Times gazetesi, daha önce de Prens Charles’ın vakfının Suudi Arabistan’ın ünlü iş insanlarından Mahfuz Marei Mübarek bin Mahfuz’dan vatandaşlık karşılığında 1,5 milyon sterlin bağış aldığı iddiasını manşetlere taşımış, olay ülkede büyük tartışma yaratmıştı. Skandalın ardından Prens Charles’ın en güvendiği isimlerden biri olan vakfın yöneticisi Michael Fawcett istifa etmişti.

Prens Charles’in vakfının eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casım el Sani’den 3,2 milyon dolar rüşvet aldığı iddiası da ülkede tartışmalara yol açmıştı. The Sunday Times gazetesi, eğitimden sağlığa çeşitli alanlarda bağış yapmak üzere vakıf kuran prensin eski Katar başbakanından market poşetleri içinde nakit olarak 1 milyon Euro aldığını yazmıştı.

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