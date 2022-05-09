Rus kanalından iddia: Putin yeniden baba olacak

Rusya liderinin “gizli sevgilisi” olan 38 yaşındaki eski jimnastikçi Anna Kabayeva’nın Putin’den 3. çocuğuna hamile olduğu iddiası tartışma yarattı. Kaynaklara göre 69 yaşındaki Putin, Ukrayna savaşı sürerken aldığı bu haberin şokunu yaşıyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgali nedeniyle dünyada tepkilerin hedefindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden baba olmaya hazırlandığı iddia edildi.

Rus basınında çıkan haberlere göre “Putin'in gizli sevgilisi” Anna Kabayeva hamile. Eski bir Rus istihbarat yetkilisi tarafından yönetilen haber kanalı General SVR, Avrupa Birliği'nin son yaptırım listesinde de yer alan eski jimnastikçi Kabayeva'nın Putin'den üçüncü çocuğunu beklediğini aktardı. Kanala konuşan kaynaklar ise Putin'in yeniden baba olacağı haberi nedeniyle şok yaşadığını belirtti.

2008'den bu yana 69 yaşındaki Rusya lideriyle ilişkisi olduğu söylenen 38 yaşındaki Kabayeva'nın halihazırda Putin'den iki çocuk sahibi olduğu iddiası uzun süredir dile getiriliyor.

Bazı kaynaklar, Putin'in yeniden baba olmayı planlamadığını ve haberden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti. Daha önce Putin'in sağlık sorunları olduğu iddialarını da gündeme getiren kanalın haberinde, Putin'in böyle sıra dışı bir dönemde yeniden baba olacağına şaşırmasının normal olduğu ifade edildi.

“İKİ ÇOCUKLARI VAR”

İddialara göre Putin ve Kabayeva'nın ilk oğulları 2015'te İsviçre'de, ikinci oğullarıysa 2019'da Moskova'da dünyaya gelmişti. Bir dönem milletvekilliği de yapan Kabayeva'nın Putin'e yakınlığı sayesinde büyük bir servete sahip olduğu ve İsviçre'de yaşadığı söyleniyor.

Kabayeva, Ukrayna işgali sonrasında ilk kez geçen ay Moskova'da ortaya çıkmış ve “Alina 2022” isimli televizyon programında 2. Dünya Savaşı döneminde Sovyetler Birliği’nin Nazilere karşı kazandığı zaferle ilgili bir programın ev sahipliğini yapmıştı.

İkilinin ilişkisi, Putin'in 30 yıllık eşi Ludmila'dan gizlice boşandığı haberlerinden sonra Rus basınında büyük ses getirmişti. O dönemde haberleri reddeden Putin, bugüne kadar Anna Kabayeva'yla ilişkisini hiçbir zaman doğrulamadı.

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