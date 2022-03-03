Rusya’dan Çernihiv ve Irpin’e hava saldırısı

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki okul ve ev bombaların hedefi oldu. Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus, yaptığı açıklamada Rusya’nın Çernihiv’e yönelik saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’nın Irpin kentine düzenlediği saldırılarda da 1 çocuk hayatını kaybetti.

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Rusya, Ukrayna’nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki okul ve ev bombaların hedefi oldu.

Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus, yaptığı açıklamada Rusya'nın Çernihiv'e yönelik saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

RUSYA, IRPİN’İ HEDEF ALDI

Rusya, gece boyunca Kiev’in kuzeyindeki Irpin kentinde sivil yerleşim yerleri de dahil birçok noktayı hedef aldı. Irpin Belediye Başkanı Oleksandr Markushyn yaptığı açıklamada, Rusya'nın hava saldırısı sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus birliklerinin saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle kentteki kadın ve çocuklar tahliye ediliyor. Kiev'deki sivil savunma ekipleri, tahliye operasyonu kapsamında 400’den fazla kadın ve çocuğunun kentten çıkarıldığını açıkladı.

Öte yandan, Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonucu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 285 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

HOSTOMEL HAVALANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeybatısında yer alan Hostomel’de geçtiğimiz 27 Şubat’ta Rus birliklerinin hedef aldığı ve çatışmaların yaşandığı havaalanının görüntüleri ortaya çıktı.

Rus ordusunca dünyanın en büyük kargo uçağı An-225 tipindeki “Mriya” isimli uçağın da imha edildiği havaalanında, çatışmalar sonrası Rus güçlerin “V” işaretli askeri araçlarının da ağır hasar aldığı kameraya yansıdı.

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