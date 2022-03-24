Ukrayna’da insanlık dramı: Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz

Ukrayna’nın Belarus sınırındaki Çernihiv şehrinin Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko, “Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz” dedi.

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Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Belarus sınırına yakın mesafede bulunan Ukrayna'nın Çernihiv şehrindeki son durum, Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko ve bir milletvekili tarafından görüntülendi.

Belediye Başkanı Atroshenko, bir milletvekili ile yanan araçların ve yıkılan binaların arasında arabasıyla dolaşarak şehrin son durumuna ilişkin bilgileri aktardı.

“HAYATINI KAYVEDENLERİ MORGDA TUTMAK ZORUNDA KALIYORUZ”

Atroshenko şu ifadeleri kullandı:

* Bu bölgenin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Burada tam isabet almış bir traktör yanıyor. Savaş bölgesinde bulunuyoruz. Buradan ileriye gitmek doğru değil. Orada Rus kontrol merkezi bulunuyor. Bu beyaz evlerin arkasında mezarlık var.

* Geçici olarak oraya değil başka yerlere insanları gömüyoruz. Hayatını kaybeden bazı insanları morgda tutmak zorunda kalıyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz. Gördüğünüz küçük alan tamamen yok edilmiş. Burada gördükleriniz sadece iki hafta içinde oldu.

MARİUPOL’DE SİVİLLER ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Rusya'nın bombardımanından en çok zarar gören şehirlerden biri Mariupol oldu. Halk, çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor. Özel araçları ile şehri terk etmeye çalışan iki sivilin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, çatışma seslerinin şehirde sürekli devam devam ettiği duyulurken, yollarda ise cansız bedenlerin olduğu görüldü.

Mariupol Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, şehirde yaşayan vatandaşların Rus askerleri tarafından pasaportları alınarak daha önceden hazırlanan otobüslerle Rusya topraklarına doğru göçe zorlandığı öne sürüldü.

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