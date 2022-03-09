“Ukrayna’da paralı askerler, 6 milyon dolara kadar para kazanacak”

Rusya’nın Ukrayna işgali, dünyada hızla büyüyen özel güvenlik sektörünü de harekete geçirdi. “Ukrayna’daki fırsatları” takip eden güvenlik şirketlerinin ülkeye göndereceği paralı askerlerin, Ukraynalıların ülkeden çıkmasına yardım etme karşılığında 30 bin dolarla 6 milyon dolar arasında para alacakları belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta şiddetin dozu giderek yükselirken, sivillerin ülkeden çıkışına yardım etmek üzere Ukrayna'ya girmeye hazır eski profesyonel asker talebi de hızla artıyor.

Ukrayna’da Rus askerlerine karşı oluşturulacak ekiplerde görev alacak yabancı askerlere günlük 1000 ile 2000 dolar (yaklaşık 14 bin TL ile 28 bin TL) maaş verileceği daha önce basına yansımıştı. Silent Professionals (Sessiz Profesyoneller) isimli bir platformda yayınlanan ilanda, “İşveren ABD merkezli bir şirket. Kadın ve erkek adaylar başvurabilir. Avrupa'da minimum 5 yıl ordu tecrübesi olan adaylar değerlendirmeye alınacaktır” dendiği aktarılmıştı.

“ŞİRKETLER UKRAYNA’DAKİ FIRSATLARI TAKİP EDİYOR”

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, bu iş ilanına başvuranların sayısı bir yüksek. Haberde, ABD'li ve Avrupalı özel güvenlik şirketlerinin sivillerin tahliyesinden lojistik desteğine kadar “Ukrayna'daki fırsatları” yakından takip ettiği belirtildi.

Askeri uzman Robert Young Pelton, “Şu anda Ukrayna'da paralı asker pazarında büyük bir çılgınlık var” dedi. Pelton, ilanlarda Ukrayna'dan doğrudan bahsedilmese de paralı askerlerin görevinin ailelerin Ukrayna'dan çıkışına yardım etmek olacağını ve bunun için 30 bin dolarla 6 milyon dolar arasında para alacaklarını ifade etti.

Ukrayna'da faaliyet yürüten ABD merkezli istihbarat ve güvenlik danışmanlık şirketi Mosaic'in CEO'su Tony Schiena da, tahliyelerin fiyatının işin zorluğuna göre değiştiğini belirtti. Schiena “İnsan sayısı arttıkça risk büyüyor. Çocuklar ve aileler için durum daha zor. Her şey onları çıkarmak için kullandığımız yönteme bağlı” diye konuştu.

BBC'ye konuşan Schiena, müşteriler arasında siyasi figürler, şirketler ve hatta vatandaşlarını Ukrayna’dan çıkarmak isteyen bir ülkenin istihbarat kurumunun da bulunduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın ülkeden püskürtülmesi için bir lejyoner birliği oluşturulacağını söylemiş, Ukraynalı yetkililer de yaklaşık 16 bin gönüllü yabancı askerin bölgeye geldiğini belirtmişti.



HIZLA BÜYÜYEN BİR SEKTÖR

Paralı askerler, ABD'nin Irak ve Afganistan işgallerinde öne çıkmıştı. Özellikle Blackwater şirketi, Irak'ta sivillerin öldüğü olaylar nedeniyle tepkilerin hedefi olmuştu.

Doğu Avrupa'da da özel güvenlik şirketleri uzun yıllardır zenginlerin ve şirketlerin korunmasına destek oluyor. Yugoslavya'nın dağılmasının ardından ABD'li birçok güvenlik şirketi Bosnalı ve Hırvat askerlerinin eğitimi için ülkeye davet edilmişti.

Paralı asker sektörü, dünyada hızla büyüyen bir sektör olarak dikkat çekiyor. Askeri haber sitesi Aerospace & Defense News'te yer alan bir habere göre 2020'de 224 milyar dolar olan sektörün büyüklüğünün 2030'da 457 milyar doları geçmesi bekleniyor.

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