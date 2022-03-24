Zelenskiy, NATO liderlerine seslendi: Rusya fosfor bombası kullandı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir aydır devam ederken, NATO Liderler Zirvesi'nde önceden kaydedilmiş bir video ile seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya fosfor bombası kullandı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ikinci aya girilirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Liderler Zirvesi’nde liderlere seslendi. Önceden kaydedilmiş video kaydıyla NATO liderlerine seslenen ve tekrar yardım isteyen Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna’dan sonraki hedefinin Avrupa’nın doğusundaki Polonya gibi NATO müttefiki ülkeler olacağını öne sürdü.

Zelenskiy, “Rusya ilerlemek istiyor. NATO’nun doğudaki üyelerine karşı. Baltık ülkelerine karşı. Polonya’ya karşı olduğu kesin” dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından paylaşılan videoda Zelenskiy, “Fakat NATO henüz insanları kurtarmak için birliğin neler yapabileceğini göstermedi” dedi.

Zelenskiy ayrıca Rusya’nın Ukrayna’da fosfor bombası kullandığını da öne sürdü. Fakat Zelenskiy, bunun kanıtını videoda sunmadı.

Öte yandan ABD yönetiminden üst düzey bir isim de Reuters’a konuştu. Zelenskiy’nin videosunda Ukrayna liderinin uçuşa yasak bölge ya da NATO üyeliği istemediğine dikkat çeken ABD’li yetkili, “Müttefiklerle birlikte Ukrayna’ya gemi savar silahlar verme konusunu görüşüyoruz. Bazı teknik zorluklar olacaktır fakat bu konuda görüşmeler sürüyor” dedi.

İsmini açıklamayan ABD’li yetki NATO liderleri arasındaki atmosferin, “Birlik ve irade içinde” olduğunu söyledi.

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